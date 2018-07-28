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Калі ласка
С пятницы в Беларуси начал действовать 30-дневный «безвиз» для граждан 80 стран мира, прибывающих через Национальный аэропорт «Минск». Что скорректировал новый Указ о продлении сроков «безвиза»? И насколько законопослушны приезжающие в Беларусь в туристы? Об этом мы поговорили с главой департамента по миграции МВД Алексеем Бегуном.
Подробности – в видеоинформации.
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Что скорректировал новый Указ о продлении сроков «безвиза»? И насколько законопослушны приезжающие в Беларусь в туристы? Об этом мы поговорили с главой...
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