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Как трёхглавый дракон заманивал девушек в воду, а Илья Муромец стал наш? Новые эксклюзивные факты о белорусском Полесье
Новости Беларуси. Сенсационная находка археологов: поселение славян, обнаруженное в ходе раскопок у деревни Ясковичи в Солигорском районе, датируется вторым веком нашей эры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это значит оно самое древнее из известных. Более того, ученые называют его эталонным археологическим памятником, потому что отсутствуют существенные примеси других культур. Получается, гипотеза о том, что колыбель славянства – белорусское Полесье, получила неоспоримую доказательную базу. Но и это еще не все. Есть теория, что и княгиня Ольга, правившая Киевской Русью с 945 по 960 годы, родом с белорусского Полесья. Какие еще тайны хранит в себе полесская земля? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.
Чехия. Прага. Именно здесь находится древнейшее поселение славян. Городище – датируемое V веком – раскопали в 30-х годах. Оно дает чехам основание полагать, что мы (то есть славянские народы) родом оттуда.
А это уже юг Беларуси, дорога к Ясковичам, одной из деревень в «великом белом пятне». Вероятно, это (а не берега Влтавы) согласно научной гипотезе и есть нулевой километр славянства.
Вадим Белевец, доцент кафедры исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
В Ясковичах белорусские археологи откопали городище II века. Оно старше пражского на 300 лет. И, судя по артефактам (римские манаты, фибулы, ножны мечей), непростое.
Виталий Сидорович, заведующий учебной лабораторией исторического факультета БГУ:
Валентина Вергей, историк, археограф, кандидат исторических наук:
Эти поселения указывают на богатое прошлое Полесья, которое в разные времена громко заявляло о себе.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
О легендарном море знает, наверное, каждый полешук. Отец истории впервые обозначил его на картах. И оставалось оно там вплоть до XVII века. Это из-за него – а может, из-за озер и болот – Полесье тогда прозвали краем вод и туманов.
В Центре ремесел у Ивана Филлиповича полторы тысячи экспонатов. Народный скульптор, «почетный полешук» как никто другой хранит историю края.
Иван Супрунчик:
Детей мы спросили о сказках неспроста. Полесский дракон – он же, по некоторым источникам, потомок античной гидры – мог стать прототипом для известного героя славянского эпоса.
Алексей Маринич, директор ГЛУ «Полесский лесхоз»:
Что, Илья Муромец тоже отсюда? Признаемся, нам в это верилось с трудом – вроде как и Муром не на Полесье. И село Карачарово, которое за три версты от него, в России. Только местные думают иначе.
Василий Петровец, краевед:
А это уже Псков. Молебен на Вечевой площади прошел на днях в честь княгини Ольги. Равноапостольную святую псковичане считают своей. В «Повести временных лет» действительно написано, что Ольга родилась около российского города. Или нет? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, идем к Туровскому старожилу Валентине Мироновне.
Валентина Карась, историк:
Василий Петровец, краевед:
Как бы там ни было, ясно одно: научные факты в Полесье тесно переплетены с легендами и мифами. Над ними еще предстоит поработать специалистам. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история.
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Как трёхглавый дракон заманивал девушек в воду, а Илья Муромец стал наш? Новые эксклюзивные факты о белорусском Полесье
Новости Беларуси. Сенсационная находка археологов: поселение славян, обнаруженное в ходе раскопок у деревни Ясковичи в Солигорском районе, датируется...
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