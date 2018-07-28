Как трёхглавый дракон заманивал девушек в воду, а Илья Муромец стал наш? Новые эксклюзивные факты о белорусском Полесье

Новости Беларуси. Сенсационная находка археологов: поселение славян, обнаруженное в ходе раскопок у деревни Ясковичи в Солигорском районе, датируется вторым веком нашей эры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Это значит оно самое древнее из известных. Более того, ученые называют его эталонным археологическим памятником, потому что отсутствуют существенные примеси других культур. Получается, гипотеза о том, что колыбель славянства – белорусское Полесье, получила неоспоримую доказательную базу. Но и это еще не все. Есть теория, что и княгиня Ольга, правившая Киевской Русью с 945 по 960 годы, родом с белорусского Полесья. Какие еще тайны хранит в себе полесская земля? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.





Чехия. Прага. Именно здесь находится древнейшее поселение славян. Городище – датируемое V веком – раскопали в 30-х годах. Оно дает чехам основание полагать, что мы (то есть славянские народы) родом оттуда.





А это уже юг Беларуси, дорога к Ясковичам, одной из деревень в «великом белом пятне». Вероятно, это (а не берега Влтавы) согласно научной гипотезе и есть нулевой километр славянства.









Вадим Белевец, доцент кафедры исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

40 год – гэта была гіпотэза. Зараз наша адкрыццё выводзіць гэтае пытанне ў разрад тэорый, якія маюць моцнае абгрунтаванне. Мы можам казаць аб тым, што Палессе з'яўляецца калыскай славянства.





В Ясковичах белорусские археологи откопали городище II века. Оно старше пражского на 300 лет. И, судя по артефактам (римские манаты, фибулы, ножны мечей), непростое.









Виталий Сидорович, заведующий учебной лабораторией исторического факультета БГУ:

Тут была даволі заможная вёска. Гэта быў цэнтр рамесніцкі, дзе рабілі вырабы. Бо ёсць шмат слядоў бронзаліцейнай дзейнасці, чорнай металургіі.









Валентина Вергей, историк, археограф, кандидат исторических наук:

Вывучэнне гэтых паселішчаў дае магчымачць прасачыць іх побытавае жыцце. Кераміку, тыпы жытлаў, як гэтыя жытлы абаграваліся.





Эти поселения указывают на богатое прошлое Полесья, которое в разные времена громко заявляло о себе.





Дмитрий Боярович, корреспондент:

В этих местах 2000 лет назад простиралось огромное море. Оно позволяло кратчайшим путем переправлять товары с Севера на Юг. И это делало Полесье уникальным транспортным узлом для всей Европы.





О легендарном море знает, наверное, каждый полешук. Отец истории впервые обозначил его на картах. И оставалось оно там вплоть до XVII века. Это из-за него – а может, из-за озер и болот – Полесье тогда прозвали краем вод и туманов.









Иван Супрунчик, народный мастер Беларуси:

Калі ляднік растаў, абразавалася Герадотава мора. Шлях сюдой быў з варагаў у грэкі. Знайшлі якар там. Ён дзесьці 130 кілаграмаў. На гэтым якары пэўнае пасланне нам дайшло. 1121 год.

В Центре ремесел у Ивана Филлиповича полторы тысячи экспонатов. Народный скульптор, «почетный полешук» как никто другой хранит историю края.

Иван Супрунчик:

Тут, кажуць, цмок абітаў раней. Пасяліўся на Альманскіх балотах. Малых дзяўчат туды заманіваў і ў ваду ўцягваў. Тры галавы ў яго было.





Детей мы спросили о сказках неспроста. Полесский дракон – он же, по некоторым источникам, потомок античной гидры – мог стать прототипом для известного героя славянского эпоса.









Алексей Маринич, директор ГЛУ «Полесский лесхоз»:

Змей Горыныч это тоже гипотеза. Река же у нас Горынь.





Что, Илья Муромец тоже отсюда? Признаемся, нам в это верилось с трудом – вроде как и Муром не на Полесье. И село Карачарово, которое за три версты от него, в России. Только местные думают иначе.





Василий Петровец, краевед:

Илья Муромец. У нас его называют Илья Туровец. Если взять на старославянском написание Туров и Муром – они практически идентичны. Тем более село Карачарово – если брать офицальную хронику – три версты от Мурома. У нас есть деревня Коротичи. Она тоже рядышком находится возле Турова.





А это уже Псков. Молебен на Вечевой площади прошел на днях в честь княгини Ольги. Равноапостольную святую псковичане считают своей. В «Повести временных лет» действительно написано, что Ольга родилась около российского города. Или нет? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, идем к Туровскому старожилу Валентине Мироновне.





Валентина Карась, историк:

Княгиня Ольга приезжала сюда, в Туров. И осталось это в воспоминании: «Наша княгинюшка Ольгушка была в граде Турове».





Василий Петровец, краевед:

Именно в этих местах распространены названия – деревня Ольпень – олин пень. Возможно, на пеньке где-то присела посидеть.





Как бы там ни было, ясно одно: научные факты в Полесье тесно переплетены с легендами и мифами. Над ними еще предстоит поработать специалистам. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история.