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«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»
Новости Беларуси. Событие, которое началось еще в начале недели и продолжится до позднего вечера 29 июля. Влюбленным в небо посвящается – Чемпионат мира по вертолетному спорту и фестиваль «ПроНебо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если говорить о чисто спортивной составляющей, то успехи белорусских вертолетчиков очевидны. У нас золото в одной из самых сложных дисциплин – параллельной развозке грузов – и бронза в слаломе. Как итог – второе общекомандное место.
Что же касается любительского интереса, то он кажется безграничным, судя по количеству зрителей на летном фестивале. Начиная с утра субботы аэродром Боровая буквально заполнен теми, кто на земле мечтает о небе. Среди них и наш корреспондент. Алена Сырова.
«Наши» – это профессиональные пилоты, медики, спасатели и бизнесмены, но спортсмены-вертолетчики по духу, – семь экипажей, защищающих цвета белорусского флага. Они вместе добыли серебро в командном зачете.
Из личных наград – золото и бронза. Ее завоевал экипаж минского аэроклуба ДОСААФ. Алексей Мочанский – пилот гражданской авиации, Антон Данченко – спасатель. Их тандему уже 8 лет. У обоих по долгу службы плотный график, однако ребятам удалось стать лучшими в мире пилотами вертолета Ми-2 и потеснить на пьедестале россиян, монополистов этом спорте.
Алексей Мочанский, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:
Антон Данченко, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:
Алексей Мочанский:
Всю неделю нервы болельщиков, да и свои, проверяли на прочность 36 экипажей из Беларуси, Украины, России, Австрии, Польши, Германии и Китая. Соревновались в четырех дисциплинах: развозке грузов, навигации, полете на точность и слаломе. Оценивали выступления каждого участника сразу несколько судей.
Павел Хеждюк, судья (Польша):
Еще до официального старта соревнований команды разделились на два типа – одни прилетели в Беларусь на своих вертолетах, другие же брали их в аренду у нас. На выбор – Ми-2 и Robinson.
Всего же в нашей стране две сотни частных авиабортов, а подавляющее большинство спортсменов – выходцы из ДОСААФ. В пример многим странам мира, Беларусь сохранила господдержку этого затратного вида спорта.
Олег Пуоджюкас, чемпион мира по вертолетному спорту 2018 (Россия):
Олег Пуоджюкас (белорус по национальности) на этом первенстве в паре с легендарным пилотом Максимом Сотниковым выступал под российским триколором. Они в очередной раз стали безоговорочно лучшими на мундиале, но к этому относятся философски.
Олег Пуоджюкас:
Дело, конечно, в цене вопроса. Все же позволить себе частный вертолет стоимостью в сотни тысяч долларов и обучение в несколько десятков может далеко не каждый. Но для тех, кто действительно хочет, как известно, преград нет.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Николай Мочанский как раз из тех. Чтобы дотянуться до мечты, сразу после школы ему не хватило всего лишь 2 сантиметров роста. Но упорство и желание – сегодня он в числе лучших пилотов страны покоряет небо и сердца тысяч зрителей своим мастерством.
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«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»
Новости Беларуси. Событие, которое началось еще в начале недели и продолжится до позднего вечера 29 июля. Влюбленным в небо посвящается – Чемпионат мира по...
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