ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

29.07.2018 21:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Событие, которое началось еще в начале недели и продолжится до позднего вечера 29 июля. Влюбленным в небо посвящается – Чемпионат мира по вертолетному спорту и фестиваль «ПроНебо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если говорить о чисто спортивной составляющей, то успехи белорусских вертолетчиков очевидны. У нас золото в одной из самых сложных дисциплин – параллельной развозке грузов – и бронза в слаломе. Как итог – второе общекомандное место.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Что же касается любительского интереса, то он кажется безграничным, судя по количеству зрителей на летном фестивале. Начиная с утра субботы аэродром Боровая буквально заполнен теми, кто на земле мечтает о небе. Среди них и наш корреспондент. Алена Сырова.

«Она чувствует свою значимость»: хозяйка талисмана ЧМ по вертолётному спорту Элли рассказала о своем питомце

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

«Наши» – это профессиональные пилоты, медики, спасатели и бизнесмены, но спортсмены-вертолетчики по духу, – семь экипажей, защищающих цвета белорусского флага. Они вместе добыли серебро в командном зачете.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Из личных наград – золото и бронза. Ее завоевал экипаж минского аэроклуба ДОСААФ. Алексей Мочанский – пилот гражданской авиации, Антон Данченко – спасатель. Их тандему уже 8 лет. У обоих по долгу службы плотный график, однако ребятам удалось стать лучшими в мире пилотами вертолета Ми-2 и потеснить на пьедестале россиян, монополистов этом спорте.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Алексей Мочанский, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:
Тренировались мы в этом году довольно-таки мало. Антон выполнял служебное задание за пределами родины, а одному тренироваться мне не было смысла. Как только он вернулся, мы стали тренироваться – буквально может пару недель всего.

Антон Данченко, бронзовый призер чемпионата мира по вертолетному спорту 2018:
Мы поднимались постепенно вверх. На первом чемпионате 15, потом 10 и сейчас вот удалось третье место. В будущем, я надеюсь, нам покорится эта вершина.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Алексей Мочанский:
Сражались мы больше сами с собой. И последнее наше упражнение, в котором решалось, встанем мы на пьедестал или не встанем, больше даже не мы хорошо выступили, а они плохо выступили. Даже самими собой не очень я доволен, например, потому что где-то нервы.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Всю неделю нервы болельщиков, да и свои, проверяли на прочность 36 экипажей из Беларуси, Украины, России, Австрии, Польши, Германии и Китая. Соревновались в четырех дисциплинах: развозке грузов, навигации, полете на точность и слаломе. Оценивали выступления каждого участника сразу несколько судей.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Павел Хеждюк, судья (Польша):
Но там (в футболе – прим. ред.) только две брамки и пивка одна, мяч один. Здесь вертолетов много и ворот. Судим по двое или по трое, чтобы точно зафиксировать время, чтобы не было ошибок и чтобы было объективно.

Еще до официального старта соревнований команды разделились на два типа – одни прилетели в Беларусь на своих вертолетах, другие же брали их в аренду у нас. На выбор – Ми-2 и Robinson.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ

Всего же в нашей стране две сотни частных авиабортов, а подавляющее большинство спортсменов – выходцы из ДОСААФ. В пример многим странам мира, Беларусь сохранила господдержку этого затратного вида спорта.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Олег Пуоджюкас, чемпион мира по вертолетному спорту 2018 (Россия):
В России в основном частные вертолеты и военные ЦСКА. В Беларуси вертолеты Ми-2 в лучшем состоянии сейчас находятся. Есть госпрограмма, в аэроклубе появился Robinson. Есть движение, то есть я за Беларусь вижу, что здесь будущее есть.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Олег Пуоджюкас (белорус по национальности) на этом первенстве в паре с легендарным пилотом Максимом Сотниковым выступал под российским триколором. Они в очередной раз стали безоговорочно лучшими на мундиале, но к этому относятся философски.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Олег Пуоджюкас:
Вы посмотрите, как встречают чемпионов мира по футболу и как встречают чемпионов мира по вертолетному спорту. Вы думаете, кто-то знает, что мы есть?

Дело, конечно, в цене вопроса. Все же позволить себе частный вертолет стоимостью в сотни тысяч долларов и обучение в несколько десятков может далеко не каждый. Но для тех, кто действительно хочет, как известно, преград нет.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Многие боятся связывать свою жизнь с летной деятельностью – на здоровье, на рост, на вес, на прочее. Не нужно бояться, нужно приходить в военкоматы и записываться, в школе проходить комиссии и приходить.

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Николай Мочанский как раз из тех. Чтобы дотянуться до мечты, сразу после школы ему не хватило всего лишь 2 сантиметров роста. Но упорство и желание – сегодня он в числе лучших пилотов страны покоряет небо и сердца тысяч зрителей своим мастерством.

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Событие, которое началось еще в начале недели и продолжится до позднего вечера 29 июля. Влюбленным в небо посвящается – Чемпионат мира по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве на отдельных улицах ограничат движение. ГАИ проводит профилактические мероприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика