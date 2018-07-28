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Поехали!?!

29.07.2018 22:37 — Разное | ОНТ  
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В разгар отпускного сезона многие белорусы решают сэкономить и отправляются к морю то со случайными попутчиками, то с непроверенными перевозчиками. Наша коллега Ольга Осадчая решила напомнить о нехитрых правилах, которые позволят и отдохнуть, и уцелеть. 

Дорога домой для пятерых погибших стала разделительной полосой… Микроавтобус вёз белорусов в Гомель, и рано утром на трассе Киев-Одесса врезался в стоявший на обочине грузовик. 12 человек получили травмы. Недавно белорусские медики перевезли из Украины двоих пострадавших. И уже потом версию о туре выходного дня на море перебивает другая: почти все пассажиры якобы участвовали в «серых» схемах, связанных с растаможкой автомобилей. Потенциальный заработок – меньше 100 рублей.

Обсуждать неприятную тему пассажиры не хотят, как и отвечать на вопрос – была ли у них страховка. В компании, оформляющей подобные полисы, замечают, что белорусы в этой сфере по-прежнему экономят. А, между тем, в прошлом году за страховыми выплатами именно после форс-мажоров за границей в нашей стране обратились почти 24 тысячи человек.

Не столько расходы, сколько, конечно, прибыль летом заставляет превышать скорость, с которой водители возвращаются на маршрут. Транспортная инспекция сейчас особенно пристально проверяет именно туристические автобусы. И результаты – слишком уж много «горящих» туров.

О том, что водитель якобы уснул за рулём – говорили и пассажиры автобуса, который на днях съехал в кювет – и опять же в Украине.

Однако директор белорусского представительства компании уверяет, что водитель перед рейсом отдыхал почти 60 часов. Автобусы оборудованы тахографами, и Павел Куценко показывает «досье» того самого шофёра.

Как после объяснял водитель, он объезжал препятствие, а дорога была мокрой после дождя. Никто из пассажиров не пострадал. И этот форс-мажор стал своего рода стресс-тестом для бортпроводников компании – по словам Куценко, не зная, как вести себя в аналогичной ситуации, ни одна стюардесса не выйдет в рейс. В течение двух-трёх часов людям предоставили подменный автобус.

Но в бобруйской турфирме круглосуточной службы пока нет, зато возмущенных туристов, пожалуй, – на полный автобус. Елена на работе первый день после отпуска, но, говорит, будто и не отдыхала вовсе.

Елена Шинтарь: «Сели в автобус, проехали 250 километров, заехали на бытовую остановку в Вознесенск. Не завёлся… Водители что-то вертят – ничего. Сказали, что через два часа подъедет автобус из Вознесенска, потом – из Николаева, потом мы услышали сказки про «бермудский треугольник»: что три автобуса сломались и до нас не доходят. В итоге мы просидели 14 часов…»

Кондиционеры, вспоминает Елена, уже не работали, и из-за духоты даже ночью находиться в автобусе было практически невозможно. Обстановка, по словам девушки, накалялась ещё и потому, что никто не говорил пассажирам, сколько ещё нужно ждать подменную машину.

Юлия после поездки намерена обратиться в суд. С ней в том автобусе было трое детей, и уж точно не о проблемах турфирмы многодетная мама думала, когда её Герману стало плохо…

Юлия Сероштанова: «Ребёнка рвало, очень плохо себя чувствовал… Было душно и жарко, кондиционер не работал – думаю, из-за этого… Вызывали «скорую»… сопровождающая избегала разговоров».

Во сколько же звёзд оценивают ночёвку возле украинской заправки? Спросим в турфирме! Здесь уже возле входа – реклама того же самого направления.

У директора туристической компании версия – несколько с других берегов. Дескать, ждали пассажиры не 14 часов, а 11 с половиной – и это важный аргумент, а дежурный автобус из Беларуси ехал бы с учётом границы ещё дольше. Делали, что могли…

Плевать через плечо, отправляясь в отпуск, после нынешнего сезона, пожалуй, станут все наши герои. И, наверное, даже дадут себе слово: уж следующим летом точно быть внимательнее и осторожнее. Только у кого-то этого следующего лета уже не будет… Потому что отдых закончился. 

 
Теги: Гомель
 
 
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В разгар отпускного сезона многие белорусы решают сэкономить и отправляются к морю то со случайными попутчиками, то с непроверенными перевозчиками. Наша коллега...
 
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