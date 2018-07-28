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Полёт нормальный

29.07.2018 22:48 — Разное | ОНТ  
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Авиационный фестиваль «ПРОНЕБО» завершился на аэродроме «Боровая». Крупнейший open air страны собрал около 30 тысяч зрителей. Праздник проходил не только в небе. На земле тоже работали развлекательные зоны для гостей.

Это 16-й вертолётный «мундиаль» по счёту, но впервые его принимает Беларусь. Параллельный полёт на точность – «королева вертолётного спорта».

За любое отклонение (даже на миллиметр) – штрафные очки! И уже в первом упражнении россияне (которые выставили сразу 13 вертолётов) дали понять соперникам: настроены серьёзно. В этом упражнении взяли первые три места. Но этим, кажется, лишь раззадорили остальных.

Это самые настоящие вертолётные гонки! Экипажи из двух человек соревнуются в точности прохождения маршрута с грузом. Задача, надо сказать, у пилотов непростая. А эстафета так и называется: «Развозка груза».

Это одна из самых сложных дисциплин. И здесь золото и бронза – у белорусов! Чемпионами стали Владимир Бугаев и Андрей Рогонов.

Вертолётчики – мирные люди! И даже талисман у этого чемпионата – кажется, самая добрая собака в мире. Элли обожает не только смотреть в небо, но и летать.

Для талисмана-авиатора хозяева и костюмчик специальный пошили. Болеют, конечно, за наших.

И всё же чемпионами вертолётного «мундиаля» стали россияне. Но, – тут же поправляет российский пилот Максим Сотников, – его напарник Олег Пуоджюкас, хоть и выступал за Россию, сам-то белорус!

А ещё в эти дни на Боровой проходил Кубок по точности приземления. Главное здесь – попасть на датчик, диаметр которого – всего один сантиметр! Что ж, такой точности можно только позавидовать!

Сами парашютисты поясняют: конечно, мастерство важно, но и удача нужна. Антона Уколова буквально снесло порывом ветра.

Фестиваль «ПРОНЕБО» собрал 30 тысяч человек! И это только на аэродроме «Боровая». Без показательного авиашоу, конечно, не обошлось.

Не важно, ребёнок ты или взрослый. С широко открытыми глазами высоко в небо смотрели все. А заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин признался: летать обожает.

Небесные асы никого не оставили равнодушными. Хоть многим изрядно пощекотали нервы. А после чемпионата подняться в небо мог любой желающий.

Очереди, надо сказать, были огромные и после заката солнца. Ведь каждый хотел почувствовать то, что невозможно ощутить на земле. Почувствовать себя свободным. И, может быть, что-то понять. 

 
 
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​Авиационный фестиваль «ПРОНЕБО» завершился на аэродроме «Боровая». Крупнейший open air страны собрал около 30 тысяч зрителей. Праздник проходил не только в небе. На...
 
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