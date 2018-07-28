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«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у «зубров» серия выставочных матчей.
А 28 июля, воспользовавшись выходным, хоккеисты с женами, подругами и детьми отправились в учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где в неформальной обстановке обсудили планы на новый сезон.
Подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у...
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