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«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»

29.07.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у «зубров» серия выставочных матчей.

«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»

А 28 июля, воспользовавшись выходным, хоккеисты с женами, подругами и детьми отправились в учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где в неформальной обстановке обсудили планы на новый сезон.

«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у...
 
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