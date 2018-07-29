Машины-близнецы: истории автомошенничества

Осторожно, мошенники

Гродненец Михаил, отправляясь за новым автомобилем на рынок в Минск, и не подозревал, какими неприятностями для него это обернется. Мужчина приметил нужный вариант. Подробности разузнал у присутствовавших представителя фирмы-продавца и владельца машины. Решил брать. Машина была на казахских номерах, в Минске стороны оформили договор купли-продажи. И только в Гродно при постановке на учет в ГАИ мужчина узнал, что номера на машине перебиты, а авто числится в угоне. Подобные случаи, отмечают в УВД облисполкома, в области фиксируются все чаще. И о том, что приобрели машину с нехорошим прошлым, владельцы узнают, как правило, в момент регистрации авто.

– Там выясняется, что автомобиль с таким же номером кузова и регистрационным знаком ездит по дорогам соседнего государства, а машину с поддельными номерами угнали, – рассказывает официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.

Ни денег, ни машины

Как мошенники вводят покупателей в заблуждение? Схема нехитрая. Был бы только подходящий автомобиль. Затем подделывают номерные знаки, перебивают номер кузова и изготавливают фальшивые документы. После привозят автомобиль в Беларусь и продают, как правило, по заниженной цене. Это и привлекает покупателей. А должно, наоборот, настораживать, подчеркивают в УВД.

– Когда выясняется, что машина – двойник, ее конфискуют. И даже честный покупатель не сможет вернуть конфискованную у него машину. А в отношении продавца возбуждается уголовное дело по статье 381 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства», – рассказывают в УВД.

Сто раз проверь, потом купи

В большинстве случаев машины-клоны прибывают к нам из России, поэтому, подчеркивают в управлении, при покупке нужно промониторить сайт ГИБДД России avtocod.ru, чтобы узнать историю авто. Есть и удивляющие откровенностью предложения. Например, в объявлениях на специальных сайтах, иногда так и пишут: «Продам машину. Звонить понимающим». Это верный знак, что с машиной не все чисто.

– Требуйте, чтобы владелец машины присутствовал с вами при регистрации, чтобы на месте проверить документы и номера, – добавляет Максим Базыленко. – Особенно внимательно присматривайтесь к автомобилям, которые находятся на зарубежных номерах. И помните, что за предложением купить что-то по заниженной цене, нередко скрывается подвох.