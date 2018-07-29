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Почти 150 тыс. иностранцев посетили Беларусь за полтора года действия безвиза - МВД

29.07.2018 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь за полтора года действия пятидневного безвизового режима посетило почти 150 тыс. иностранных граждан.

"140 тыс. в рамках безвизового режима побывали за полтора года на территории Беларуси". - заявил в эфире телеканала ОНТ начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел республики Алексей Бегун.
При этом, продолжил он, порядка 1 тыс. иностранцев обращались в соответствующие органы за продлением срока пребывания. Аналогичный механизм продления предполагается использовать, по словам А.Бегуна и далее.

Касаясь того, как иностранные граждане влияли на криминогенную ситуацию в стране, представитель МВД сказал "не влияют абсолютно". По информации А.Бегуна к уголовной ответственности были привлечены всего 2 иностранца.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Документ уже вступил в силу.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь за полтора года действия пятидневного безвизового режима посетило почти 150 тыс. иностранных граждан.
 
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