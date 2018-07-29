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Почти 150 тыс. иностранцев посетили Беларусь за полтора года действия безвиза - МВД
Беларусь за полтора года действия пятидневного безвизового режима посетило почти 150 тыс. иностранных граждан.
"140 тыс. в рамках безвизового режима побывали за полтора года на территории Беларуси". - заявил в эфире телеканала
Касаясь того, как иностранные граждане влияли на криминогенную ситуацию в стране, представитель МВД сказал "не влияют абсолютно". По информации А.Бегуна к уголовной ответственности были привлечены всего 2 иностранца.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Документ уже вступил в силу.
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Беларусь за полтора года действия пятидневного безвизового режима посетило почти 150 тыс. иностранных граждан.
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