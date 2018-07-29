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Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

29.07.2018 — Разное | Полымя  
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Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

Сегодня, 29 июля, Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами. Гости из Ирана приняли участие в VII Международной школе по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста. Учения прошли в Борисовском районе.  

В этом году на белорусской земле подготовку проходили команды национальных обществ Красного Креста из 10 стран мира. С 25 по 29 июля команды прошли серию тренингов: научились спасению в труднодоступных местах и завалах, оказанию первой помощи большому числу пострадавших, действиям при химических и радиационных авариях.

Одним из главных мероприятий стали полевые учения, которые продлились сутки. В этом году они посвящены вопросам организации помощи вынужденным переселенцам и мигрантам в условиях современных вызовов. Командам необходимо было организовать пункты временного размещения и транзитные лагеря для большого количества вынужденных переселенцев на фоне разыгранных дорожных аварий.

— Подготовка и реагирование волонтеров на чрезвычайные ситуации — одно из приоритетных направлений работы Красного Креста во всем мире, — отметила заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия Скоморошко, которая сопровождала гостей из Ирана во время их визита в г.п. Мир. — Эта работа проводится в рамках соглашения между БОКК и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Наши волонтеры готовы оказывать содействие во время катастроф любого уровня сложности. В частности, сейчас мы оказываем помощь населению при экстремально высоких и низких температурах. Если на улице жарко, волонтеры Красного Креста раздают на улицах воду, если температура низкая, выдаем теплый чай, людям без определенного места жительства — теплую еду и одежду. Кроме того, получило развитие волонтерское содействие по поиску пропавших людей. К сожалению, такие случаи происходят, чаще всего летом. Специальные отряды быстрого реагирования, прошедшие специальное обучение, готовы участвовать в этой работе.

Как отметила Романия Скоморошко, во всем мире вопрос миграции стоит остро. Ели вдруг в страну прибывает большое количество перемещенных лиц, государство должно быть к этому готово. Беларусь с такой ситуацией столкнулась, когда, начиная с 2015 года, сюда начали прибывать беженцы из Украины.

— Иранское общество Красного Полумесяца — очень активная часть международного движения Красного Креста, — отметил Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб. — Мы впервые в Беларуси и надеемся, что знакомство с работой ваших волонтеров позволит в дальнейшем подписать ряд соглашений о сотрудничестве между Ираном и Республикой Беларусь. За время учений мы увидели хорошую подготовку волонтеров, самое прекрасное, что все было приближено к реальности. В нашей стране тоже проходят учения для волонтеров. Но у них другая специфика. Основное направление – помощь пострадавшим после землетрясения, поиск людей в горах и лесах. Поэтому нам интересно и полезно поучаствовать в белорусских учениях.

После экскурсии по Мирскому замку Махмуд Мохамади Насаб расписался в книге почетных гостей: «Сердечная признательность за встречу, за прекрасную экскурсию. Это визит стал оставил у нас самые лучшие впечатления о Беларуси, ее жителях. Мы привезем их в своих сердцах в Иран. Желаю, чтобы Беларусь оставалась такой же зеленой, мирной и гостеприимной страной.»

Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского Общества Красного Полумесяца Махди Карами

Справка «Полымя»

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран  — иранская некоммерческая организация и член Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Действует в Иране, а в некоторых случаях и в других частях мира, с гуманитарной направленностью. Красный Полумесяц в соответствии со своими международными обязанностями в Международном комитете Красного Креста (МККК) должен помогать с эвакуацией жертвам таких катастроф, как наводнения, землетрясения и войны и т. д. как внутри страны, так и за её пределами. Номер спасательной службы и службы помощи Красного Полумесяца — 112. В Красном Полумесяце Исламской Республики Иран имеется несколько подорганизаций, которые охватывают широкий спектр медицинских, здравоохранительных, образовательных и гуманитарных услуг.

Инна ЛЕЙКО.

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Сегодня, 29 июля, Кореличский район посетили Генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохамади Насаб и Советник Президента Иранского...
 
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