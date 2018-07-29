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В аэропорту Мюнхена из-за одной пассажирки отменили 330 рейсов

30.07.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Работа Международного аэропорта Мюнхена оказалась парализована на 7 часов.

Причиной отмены более 300 рейсов в субботу 29 июля стала пассажирка, которая незамеченной проникла в зону безопасности без надлежащей проверки. Нарушение заметили несвоевременно, так что аэропорт был закрыт только спустя несколько часов для проведения проверки и расследования инцидента. В полиции говорят, что существовала вероятность, что на территории аэропорта была бомба.

Провелись продолжительные поиски, никакой бомбы найдено не было, но полиции потребовалось время, чтобы проверить все находящиеся в аэропорту самолёты.

На данный момент Международный аэропорт Мюнхена работает в своём обычном режиме. Была ли задержана сама нарушительница спокойствия неизвестно.

 
 
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​Работа Международного аэропорта Мюнхена оказалась парализована на 7 часов.
 
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