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Брэду Питту за съёмки в «Дэдпуле 2» заплатили чашкой кофе

30.07.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Одним из самых неожиданных камео в недавнем блокбастере «Дэдпул 2» оказалось появление Брэда Питта. Авторы фильма и раньше говорили, что актёр невероятно отзывчивый человек и готов работать бесплатно, но оказалось, что за участие в фильме с Питтом действительно расплатились всего лишь чашкой кофе.

Об этом в интервью рассказал исполнитель роли Дэдпула Райана Рейнолдс. Он вспомнил, как команда фильма предложила Бреду Питту сняться в камео: «Наши ребята сказали мне, что он хочет кофе, а я такой – «В смысле сеть кофеен? Или одну чашку кофе?» Оказалось, что просто одну чашку кофе. Тем самым актёр первой величины дал понять, что готов работать бесплатно. Рейнолдс говорит, что на тот момент это был самый добрый поступок, который только можно было совершить.

Рейнолдс также рассказал, что роль Питта в «Дэдпуле 2» первоначально задумывалась как хулиганство: «Это же потрясающая идея – взять кинозвезду мирового масштаба и дать ему роль без слов и вообще без экранного времени, если не считать появления в парочке кадров… Это невероятно круто».

 
 
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​Одним из самых неожиданных камео в недавнем блокбастере «Дэдпул 2» оказалось появление Брэда Питта. Авторы фильма и раньше говорили, что актёр невероятно...
 
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