Под Брестом машина врезалась в дерево: водитель чудом остался жив

На трассе М1 в районе деревни Косичи произошло страшное ДТП.

Автомобиль Volkswagen Passat на полной скорости вынесло с дороги и впечатало в дерево. Очевидцы говорят, что удар был чудовищной силы, но его водитель не только живым выбрался из салона, но и остался в сознании.

На фото с место происшествия можно увидеть, что передняя часть автомобиля полностью смята, так что чудесное спасение мужчины поражает ещё больше. Один из очевидцев ДТП говорит, что водитель не был пристёгнут и его выдавило через дверь. Он получил множественные переломы и ушибы. Пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь.