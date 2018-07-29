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Под Брестом машина врезалась в дерево: водитель чудом остался жив

30.07.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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На трассе М1 в районе деревни Косичи произошло страшное ДТП.

Автомобиль Volkswagen Passat на полной скорости вынесло с дороги и впечатало в дерево. Очевидцы говорят, что удар был чудовищной силы, но его водитель не только живым выбрался из салона, но и остался в сознании.

На фото с место происшествия можно увидеть, что передняя часть автомобиля полностью смята, так что чудесное спасение мужчины поражает ещё больше. Один из очевидцев ДТП говорит, что водитель не был пристёгнут и его выдавило через дверь. Он получил множественные переломы и ушибы. Пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь.

 
 
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​На трассе М1 в районе деревни Косичи произошло страшное ДТП.
 
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