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Арнольд Шварценеггер раздавил танком девятиметровый лимузин

30.07.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Голливудский актёр продемонстрировал американскому телеведущему Джею Лено возможности принадлежащего ему танка M47 Patton II.

Шварценеггер рассказал, что именно на этом танке он учился воевать во время службы в австрийской армии. Когда-то это боевая машина создавалась для Корейской войны, но была куплена на вооружение армии Австрии.

Потом, став богатым и знаменитым, Шварценеггер выкупил танк у Австрии и начал использовать его в «познавательных целях». «Он участвует в специальной программе поощрения учеников различных школ. Если они хорошо учатся, то приезжают ко мне, и мы вместе управляем этим танком».

Во время общения с ведущим актёр узнал, что Лено любит разрушения, поэтому предложил ему что-нибудь раздавить танком. Выбор пал на лимузин, который боевая машина переехала на полной скорости.

 
 
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​Голливудский актёр продемонстрировал американскому телеведущему Джею Лено возможности принадлежащего ему танка M47 Patton II.
 
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