Арнольд Шварценеггер раздавил танком девятиметровый лимузин

Голливудский актёр продемонстрировал американскому телеведущему Джею Лено возможности принадлежащего ему танка M47 Patton II.

Шварценеггер рассказал, что именно на этом танке он учился воевать во время службы в австрийской армии. Когда-то это боевая машина создавалась для Корейской войны, но была куплена на вооружение армии Австрии.

Потом, став богатым и знаменитым, Шварценеггер выкупил танк у Австрии и начал использовать его в «познавательных целях». «Он участвует в специальной программе поощрения учеников различных школ. Если они хорошо учатся, то приезжают ко мне, и мы вместе управляем этим танком».

Во время общения с ведущим актёр узнал, что Лено любит разрушения, поэтому предложил ему что-нибудь раздавить танком. Выбор пал на лимузин, который боевая машина переехала на полной скорости.