В Москве три сестры зарезали отца, не выдержав многолетних издевательств

В столице России по подозрению в убийстве отца задержали трёх девушек.

Тело 57-летнего мужчины было найдено в межквартирном холле подъезда жилого дома. Ему нанесли множественные колото-резанные ранения в области шеи и груди.

Вскоре были задержаны три дочери убитого. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Они полностью признали свою вину и рассказали о плохом отношении с отцом «ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

Правоохранительные органы выяснили, что убитый был наркоманом и часто угрожал дочерям. По предварительным данным, после приёма очередного наркотического вещества мужчина с ножом набросился на девушек. Он успел ранить старшую дочь, но тут на него набросилась младшая и нанесла смертельные ранения в шею и грудь.

Следствие собирается ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении задержанных девушек в виде заключения под стражу.