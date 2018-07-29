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В Бресте установили памятный фонарь воинам-десантникам
В рамках празднования Дня города в Бресте прошло открытие нового арт-объекта.
Он посвящён воинам-десантникам. Состоит композиция из самой скульптуры, фонарей и скамейки. Установили её в брестском парке культуры и отдыха.
В открытии скульптуры приняли участие городские власти, военнослужащие из Беларуси и других стран, ветераны и многие неравнодушные горожане.
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В рамках празднования Дня города в Бресте прошло открытие нового арт-объекта.
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