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В Бресте установили памятный фонарь воинам-десантникам

30.07.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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В рамках празднования Дня города в Бресте прошло открытие нового арт-объекта.

Он посвящён воинам-десантникам. Состоит композиция из самой скульптуры, фонарей и скамейки. Установили её в брестском парке культуры и отдыха.

В открытии скульптуры приняли участие городские власти, военнослужащие из Беларуси и других стран, ветераны и многие неравнодушные горожане.

 
Теги: Брест
 
 
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​В рамках празднования Дня города в Бресте прошло открытие нового арт-объекта.
 
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