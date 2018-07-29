Зачем из госслужбы хотят сделать посмешище?





В Беларуси разработают устав госслужащего, или кодекс - это уже как карта ляжет. Я долго пытался понять зачем, но так и не смог. Такое ощущение, что кто-то шаг за шагом превращает Беларусь в страну дураков. Вот только зачем?

"Есть толковые управленцы - есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами", - заявил президент на состоявшемся совещании по вопросам госслужбы. Все по сути верно, как говорится, ни отнять от этих слов ни добавить. Но добавить все же нашли что. На совещании прозвучало предложение разработать устав или кодекс госслужащего, чтобы решить все проблемы с кадрами в государственном аппарате. А дальше поехало, завертелось, как в театре абсурда.

После совещания глава Администрации Президента Наталья Кочанова в комментарии белорусскому телевидению так прямо и сказала, что решение разработать устав или кодекс госслужащего, чтобы собрать в едином документе все, что касается госслужбы - это правильно решение.

Я не выдержал, и прямо спросил у Кочановой: "А чем вам закон "О госслужбе" не единый документ?". К сожалению, глава Администрации Президента не услышала меня через телевизор, поэтому вопрос остался без ответа. Ну что ж, попробуем найти его сами.

Давно замечаю в Беларуси определенную очень опасную для страны тенденцию. Некие "чиновники- масоны" активно продвигают через президента разработки определенных документов, которые не решают никаких проблем, не подвигают к какому-то созиданию, а всего лишь дублируют уже существующие нормативные акты, подменяя реальные действия в том или ином направлении, но бумажную фикцию.

Вот велась в Беларуси системная и довольно эффективная борьбы с коррупцией. К 2005 году проблема начала уходить на задний план. Коррупционеры конечно не исчезли (эту заразу очень сложно извести), но явление перестало носить организованный системный характер, как было еще 2-3 года назад. И вот кто-то подсказал президенту идею разработки закона "О борьбе с коррупцией", чтобы закрепить успехи антикоррупционной борьбы, приступить к системному ее истреблению и, опять же, чтобы собрать в одном документе все, что касается борьбы с коррупцией.

В 2006 году приняли первый документ, в 2014 году приступили к разработке и последующему принятию второго документа. За это время ни одно ведомство не привело ни одного факта, как первый, а потом и второй законы помогли в деле борьбы с коррупцией. Никакой конкретики, лишь общие фразы и бумажные действия вместо реальных. Нет, вру, факты все же есть. Именно после принятия первого закона "О борьбе с коррупцией" в Минздраве начала создаваться крупномасштабная коррупционная сеть, которая пронзила все ведомство от самой верхушки до низов . Подобных коррупционных размахов Беларусь ранее не знала. А скандальное дело таможенников с десятками вовлеченных лиц? Никто ведь не акцентирует внимание на том факте, что именно после принятия закона "О борьбе с коррупцией" таможенники и медицинские функционеры так хорошо самоорганизовались. Потому что видели, что достаточно создать комиссию по противодействию коррупции, постоянно проводить ее заседания и вопросов к вам не будет. А, забыл, еще декларации чиновникам нужно подавать - прижали их так прижали. Но если посмотреть в хронологии, как проводились заседания комиссий по противодействию коррупции и как совершались потом коррупционные преступления, по станет видно, что сразу после заседания те же лица, которые произносили громкие антикоррупционные лозунги и требовали покончить с мировым злом, уже через час, день или два сами со спокойной совестью проводили договорные тендеры или пропускали контрабанду за взятки.

Аналогично сейчас происходит и с госслужбой. Нынешний закон "О государственной службе в Республике Беларусь" был принят в 2003 году, после этого в него 13 раз вносили различные изменения и дополнения. В документе есть и ст.20, где перечислены 17 прав государственного служащего, и есть ст.21, где прописаны его основные обязанности, где первым пунктом идет соблюдение Конституции и законов страны. Есть законе еще много чего - всего 64 статьи. Если есть необходимость еще добавить - никто не мешает. Зачем вообще нужен какой-то устав/кодекс? Какие проблемы он должен решить и как? Этого на совещании никто не пояснил.

Да, сегодня в стране есть проблема кадров для госаппарата, но проблема эта возникла не потому, что закон плохой, а потому, что он плохо исполняется. Например, есть в нем ст.24, где сказано, что при поступлении на госслужбу "не допускаются какие-либо ограничения и (или) преимущества в зависимости от ... принадлежности к политическим партиям и иным общественным объединениям". Но реально ведь при проверке кандидата на госслужбу КГБ в первую очередь сморит на его политическую благонадежность.

На совещании президент правильно обозначил проблему подбора кадров, но она опять же возникла не потому, что закон не такой или потому, что устава нет. Просто подбор кадров на государственную госслужбу в Беларуси на 100% протекционистский. Кто-нибудь слышал, что в Беларуси хоть раз был объявлен конкурс на замещение вакантной должности госслужащего. Вот сейчас по причине ареста заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого освободилась вакантная должность. Пусть бы объявили конкурс и выбрали наиболее достойного на это место. Но нет, назначен будет тот, на кого президенту укажут соответствующие службы. Причем, опять же, выберут из своей семьи чиновников или руководителей госпредприятий. Это инцест в чистом виде, который не может привести ни к чему другому, как деградации и последующему вымиранию.

Вот посещал недавно президент одно частное хозяйство и удивлялся, как там грамотно все организованно. Какая урожайность! Какие надои! Какая прибыль! Глава государства даже велел Министерству сельского хозяйства и продовольствия взять на вооружение ценный опыт. Но вот если руководитель этого хозяйства почувствует силы взять на себя руководство всем сельским хозяйством Беларуси или хотя бы области или района - ведь не позволят. Он частник, он вне системы. Или хочу я стать министром информации, чувствую, что могу сделать много полезного для страны на этом посту. Но даже при всей своей информированности, я не знаю, как попасть в соответствующий кадровый реестр и куда следует подать заявку. Есть ли вообще такое место?

Если объективно посмотреть на инициативу по разработке устава госслужащего, то становится совершенно очевидно, что этот документ в принципе не способен решить ни одну из тех проблем, которые существуют сегодня в госслужбе. Он лишь усугубит их. Устав нужен только для того, чтобы подменить реальную деятельность формальной, чтобы потом доложить президенту, смотри мол, как они у нас по струночке ходят, все по уставу. Будет также, как с законом "О борьбе с коррупцией": вместо того, чтобы требовать от госслужащего исполнения своих обязанностей и законов Беларуси, от него в основном станут требовать исполнения устава. В принципе, это уже происходит: на том же совещании у президента вместо решения реальных проблем решили просто разработать устав. Я твердо убежден, что это всего лишь попытка придать инцесту некую благопристойность, но уже с выставлением себя на посмешище перед всем миром.