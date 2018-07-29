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Строительная выставка БУДПРАГРЭС: всё для строительства и ремонта на одной площадке
30.07.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
Ежегодный строительный форум – 26-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2018» пройдет в Минске с 4 по 7сентября (пр.Победителей, 20/2, Футбольный манеж).
Под куполом Футбольного манежа и на открытой площадке разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям и оборудованию. Свои новинки представят около 200 ведущих строительных компаний изПольши, Китая, Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, России, Украины и других стран мира. Коллективные экспозиции сформировали компании-производители из Китая, Тверской и Новгородской областей России.
Отдельными экспозиционными блоками будут представлены разделы «Строительная техника», «Промышленность строительных материалов», «Системы управления «Умный дом», «Интерьерный свет», «Инструмент в строительстве», «Двери и фурнитура».
Выставку «БУДПРАГРЭС» с нетерпением ждут не только профессионалы-строители, но и все, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством. Познакомиться с новиками и выбрать подходящие решения для дома сможет каждый посетитель.
Тематические направления:
Специалистам различных организаций будет интересен Салон «Строительная техника», который уже стал неотъемлемой частью выставки. Как известно, успех любого строительства напрямую связан с выбором качественной современной спецтехники. Сейчас ее рынок развивается стремительными темпами. Новейшие машины будут представлены в широком ассортименте.
В рамках специализированного салона можно будет не только ознакомиться с образцами современной техники, но и в кругу экспертов обсудить вопросы комплексной механизации строительства, оптимальные условия и форматы эксплуатации машин.
Отдельной экспозицией будет представлен раздел выставки
5 сентября в 14.00. в конференц-зале выставочного комплекса традиционно соберутсяучастники VIII Республиканской пресс-конференции«Рынок дверей Беларуси»- представители дверного рынка Беларуси и России, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке дверей, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объём рынка межкомнатных и входных дверей, экспортный потенциал белорусских компаний-производителей.
Кроме экспозиции, выставка имеет насыщенную
На протяжении всего времени работы выставки на демонстрационной площадке участники будут проводить мастер-классы, посетив которые, можно самостоятельно приступить к строительству и отделке различных элементов дома.
Посещение выставки будет интересно не только специалистам, но и всем, кто строит дом или делает ремонт в квартире, ведь мероприятие отличается огромным выбором товаров и услуг, сосредоточенных на одной площадке.
Одновременно в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка «Цветы. Семена. Сад. Огород», на которой можно будетприобрести все необходимое для озеленения и благоустройства.
Год от года главный строительный форум страны совершенствуется, стремясь предоставить участникам максимум возможностей для изучения рынка и обмена мнениями. «БУДПРАГРЭС» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новых технологий, материалов и конструкций. Это центр обмена опытом, который способствует развитию строительной отрасли, привлечению инвестиций, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.
26-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2018» пройдет с 4 по 7 сентября по адресу: пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
Организатор — выставочная компания
По вопросам участия и посещения можно обращаться по тел. +375 17 226 98 90, +375 17 226 98 87, факс +375 172 26 91 92, эл. почта
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Ежегодный строительный форум – 26-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2018» пройдет в Минске с 4 по 7сентября (пр.Победителей, 20/2, Футбольный...
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