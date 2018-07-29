МВД запустит регистрацию иностранцев в ОВД через интернет

«Что касается процедуры регистрации иностранцев в ОВД, то они должны обратиться в уполномоченные органы в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных. Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси», - сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН в эфире телеканала ОНТ, его слова приводит БЕЛТА .

Ранее стало известно, что срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

Для безвизового въезда необходимо иметь при себе: