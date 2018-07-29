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МВД запустит регистрацию иностранцев в ОВД через интернет

30.07.2018 07:12 — Разное | Аргументы и факты  
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МВД запустит регистрацию иностранцев в ОВД через интернет
Фото из открытых источников

«Что касается процедуры регистрации иностранцев в ОВД, то они должны обратиться в уполномоченные органы в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных. Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси», - сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН в эфире телеканала ОНТ, его слова приводит БЕЛТА

МВД запустит регистрацию иностранцев в ОВД через интернет Срок «безвиза» для иностранцев в Беларуси увеличен до 30 дней

Ранее стало известно, что срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.  

Для безвизового въезда необходимо иметь при себе:

  • действительный паспорт (или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу), 
  • деньги (на каждый день пребывания сумму, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), 
  • действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.
 
Теги: Минск
 
 
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Услуга по регистрации через интернет, как ожидается, будет введена со следующего года.
 
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