Янукович подал иск о защите чести и достоинства против генпрокурора Украины

Как отмечается в сообщении, иск будет рассмотрен 13 сентября. Портал Lb.ua cо ссылкой на постановление суда отмечает, что Янукович подал заявление 23 июня. Что именно хочет оспорить бывший украинский лидер, не указывается.





В Украине против Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В том числе его обвиняют в узурпации власти и государственной измене. Сторона обвинения полагает, что он помогал России «для изменения границ страны и ведения агрессивной войны». Прокуратура требует для бывшего украинского президента пожизненного заключения.





Суд над Януковичем проходит заочно, так как бывший украинский лидер находится в России.





Как отмечает УНИАН, ранее британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP, которая представляет интересы Януковича, написала официальное письмо Луценко, в котором потребовала публичные извинения за заявления в адрес Януковича, которые генпрокурор озвучил 23 мая 2018 года во время заседании ООН. Тогда Луценко сказал, что Янукович и его окружение причастны к хищению $ 40 млрд.



