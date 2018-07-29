ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будь счастлив, как скандинавы. Почему они знают о счастье больше нас?

30.07.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2016 году мир внезапно поверил, что датчане знают о счастье всё. Книги, в названии которых присутствовало забавное слово «хюгге», били рекорды продаж, а люди массово учились добавлять больше уюта и гедонизма в свою повседневную жизнь. Ведь если нация, которой настолько не повезло с погодой и климатом, умудряется годами возглавлять мировые «рейтинги счастья», это что-то да значит.

Но «хюгге» слишком рано объявили «скандинавским искусством жить». Как оказалось, шведам тоже есть что поведать миру о счастье. Так что если посиделки под теплым пледом с кружкой горячего шоколада в одной руке и булочкой в другой вас не вдохновляют, обратите внимание на другую скандинавскую концепцию счастья — шведский lagom.

«Нет ничего лучше золотой середины»

Несмотря на то, что за пределами Швеции про «лагом» активно заговорили лишь в прошлом году, а книги «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни», «Что такое лагом. Шведские рецепты счастливой жизни» и многие другие заполнили прилавки магазинов, этому понятию уже много веков. Более того, именно оно стало основой шведского менталитета и шведской культуры. И свою страну местные жители зачастую называют Lagomlandet.

Если датчане ставят во главу угла уют и маленькие радости жизни, то шведы убеждены, что секрет всеобщего счастья кроется в умеренности и балансе. Слово «лагом» не имеет эквивалентов в русском языке, но лучше всего его смысл, пожалуй, передает выражение «ровно столько, сколько нужно». Чем ближе вы к золотой середине во всем, что делаете, тем счастливее ваша жизнь, а также жизнь вашей семьи и окружающих. Можно сказать, что «лагом» — это оптимальное решение, наилучший выбор в каждый конкретный момент. Когда вы устали или замерзли, немного гедонизма в стиле «хюгге» вам не помешает, но нежиться под теплым пледом сутки напролет — это уже чересчур, а значит, не «лагом».

В вечном поиске баланса

И в этом шведская концепция счастья куда универсальней датской. Последняя почему-то предполагает, что все должны испытывать одинаковое наслаждение от поедания выпечки, зажигания свечей и посиделок в большой компании друзей. «Лагом» же действительно учитывает мнение и пристрастия каждого (если, конечно, они не доставляют неудобства окружающим). Для кого-то оптимальное количество людей в теплой дружеской компании — десять человек, а кому-то будет много и троих. Кто-то обожает выпечку и шоколад, а кому-то больше по душе овощи, фрукты.

Поэтому «лагом» — это всегда не что-то конкретное, а лишь умение находить в своей жизни баланс между:

  • работой и отдыхом. Сложно сказать, что шведы порицают больше: трудоголизм или безделье. На работе не принято засиживаться допоздна, при необходимости можно даже уйти пораньше, однако все дела к этому времени должны быть сделаны. Магазины в большинстве своем закрываются уже в шесть часов вечера даже в выходные. Невыгодно для бизнеса? Определенно, но работники розничной торговли имеют такое же право на счастье, как и все остальные. Шведы настаивают на том, что баланс между работой и отдыхом важен даже в краткосрочной перспективе. Поэтому, как бы ни поджимало время, каждые два часа в течение рабочего дня устраивают 15-минутный перерыв на кофе — так называемую «фику»;
  • медлительностью и суетой. «Лагом» предписывает все делать не быстро и не медленно, а с оптимальной скоростью. К примеру, шведы терпеть не могут торопиться по утрам, но и опаздывать здесь тоже не принято. А значит, утренние сборы нужно максимально упростить, чтобы не тратить зря силы перед рабочим днем;
  • здоровым образом жизни и удовольствиями. Нет ничего зазорного в том, чтобы порадовать себя пирожным, если захотелось сладкого. Однако не стоит делать это каждый божий день. Основой рациона все-таки должны быть овощи и другие полезные продукты. Впрочем, «лагом», как уже говорилось, у разных людей может отличаться;
  • уважением к себе и скромностью. В шведском языке есть выражение «skryt lagom!» — «хватит хвастаться!» Здесь не принято говорить о собственных успехах: считается, что дела рассказывают о вас лучше слов. Даже миллионеры предпочитают жить так, чтобы их богатство не бросалось в глаза. Но при этом у шведов развито чувство собственного достоинства и к себе они требуют того же уважения, с каким относятся к другим;
  • аскетизмом и накопительством. «Лагом» не допускает импульсивных трат и ненужных покупок, но и аскетизм тоже не приветствует. Нет причин ограничивать себя в том, что вы считаете действительно необходимым. Вещи важны для нашей жизни, просто их должно быть в меру;
  • экономией и качеством. Шведы очень бережливы — и именно поэтому не склонны экономить на качестве. Дешевая, небрежно сделанная вещь гораздо быстрее придет в негодность, а значит, придется покупать новую. Качественная же может служить очень долго и при этом дарить хозяину много радости;
  • заботой об окружающей среде и собственном удобстве. Мало какая нация может потягаться со шведами в любви к природе. Ее здесь считают национальным достоянием, поэтому граждан учат оберегать природные ресурсы с детства. Как минимум, выключать свет, выходя из комнаты, и не позволять воде из крана литься впустую. Однако лагом не призывает жертвовать ради экологии собственным благополучием. Если человек любит нежиться в ванне, ему не обязательно истязать себя переходом на душ. Достаточно найти золотую середину между заботой о природе и о себе;
  • дружелюбием и уважением к личному пространству. В Швеции принято заботиться о том, чтобы доставлять как можно меньше неудобств другим людям. В автобусе никто не сядет рядом с вами, пока в обозримом пространстве остаются одиночные места. Незнакомцы не станут заводить с вами светских бесед и удивятся, если вы внезапно попытаетесь обсудить с ними погоду или политику. Приезжие часто принимают шведскую сдержанность за черствость и недружелюбие, однако на самом деле это тоже проявление «лагома». Если вам понадобится информация или помощь, вам ее с готовностью предоставят, ведь, в отличие от пустой болтовни, это действительно важно.

Фото: hyggelife.ru

Наша страна, конечно, во многом не похожа на Швецию, однако нет ничего сложного в том, чтобы попробовать практиковать «лагом» и здесь. И если вдруг вы сейчас испытываете мало удовлетворения от жизни, кто знает — может, «лагом» изменит ее к лучшему?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году мир внезапно поверил, что датчане знают о счастье всё. Книги, в названии которых присутствовало забавное слово "хюгге", били рекорды продаж, а люди массово...
 
Новости дня
Новости разные
 
Янукович подал иск о защите чести и достоинства против генпрокурора Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика