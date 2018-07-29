ДТП у «Раубичей»: Один человек погиб, двое травмированы

Недалеко от спортивного комплекса «Раубичи» столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. В результате погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Анастасию ШВАЙБОВИЧ.

Витебске В таксистка выехала на «встречку» и столкнулась с легковушкой

Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя Volkswagen.

Причины произошедшего выясняются.