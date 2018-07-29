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ДТП у «Раубичей»: Один человек погиб, двое травмированы
30.07.2018 08:16 — Разное | Аргументы и факты
Недалеко от спортивного комплекса «Раубичи» столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. В результате погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы, сообщает
Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя Volkswagen.
Причины произошедшего выясняются.
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Авария произошла 29 июля около 14:00.
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