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ДТП у «Раубичей»: Один человек погиб, двое травмированы

30.07.2018 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
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ДТП у «Раубичей»: Один человек погиб, двое травмированы
БЕЛТА

Недалеко от спортивного комплекса «Раубичи» столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. В результате погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Анастасию ШВАЙБОВИЧ. 

ДТП у «Раубичей»: Один человек погиб, двое травмированы В Витебске таксистка выехала на «встречку» и столкнулась с легковушкой

Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя Volkswagen.

Причины произошедшего выясняются. 

 
Теги: Витебск
 
 
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