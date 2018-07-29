​Наступающая неделя в Беларуси будет аномально жаркой

После продолжительных дождей столбики термометров стремительно поднялись вверх и опускаться ниже 30-градусной отметки в ближайшее время не намерены.

Всю неделю синоптики обещают высокие температуры. Сегодня объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности. Днём воздух накалится до +32°C. Аномальная жара сейчас в Европе и Японии. Температура достигает +40°C. Уже есть жертвы такой погоды, кроме того возрастает опасность пожаров, страдают фермерские хозяйства.