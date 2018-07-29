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Уборочная кампания-2018: собрано более миллиона 800 тысяч тонн зерна
В Беларуси активно идёт уборочная: уже собрано более миллиона восьмисот тысяч тонн.
В Брестской области убрано более 60% полей, намолочено 624 тысячи тонн зерна. Следом идут Гродненская и Минская области (в обеих преодолели рубеж в 400 тысяч тонн). В остальных областях жатва только набирает обороты. На этой неделе, как ожидают в Минсельхозпроде, намолот значительно вырастет.
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В Брестской области убрано более 60% полей.
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