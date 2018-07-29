"Прогнозы положительные": спикер Сената Польши подвел итоги переговоров с белорусским визави

«Польское радио» , подводя итоги переговоров, польские власти говорят о «важном шаге» в польско-белорусских отношениях. Как сообщает, подводя итоги переговоров, польские власти говорят о «важном шаге» в польско-белорусских отношениях.





«Белорусские власти пообещали, что не будут ограничивать доступ детей из польских семей к обучению в школах на польском языке. Ранее местные органы самоуправления искусственно устанавливали лимит мест в первых классах. Сейчас каждый ребенок, чьи родители подадут соответствующее заявление, будет принят в польскоязычный класс, - сказал спикер Станислав Карчевский.





Главы верхних палат парламентов Польши и Беларуси говорили также о легализации непризнанного белорусским правительством «Союза поляков в Беларуси», чего добиваются представители польского национального меньшинства. Перелома не было, но, по мнению Станислава Карчевского, прогнозы положительные».