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"Прогнозы положительные": спикер Сената Польши подвел итоги переговоров с белорусским визави
Спикер Сената Республики Польша во время визита в Беларусь, связанного с празднованием в Гродно 30-летия создания «Союза поляков в Беларуси», провел в Минске переговоры с председателем верхней палаты парламента Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.
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«Белорусские власти пообещали, что не будут ограничивать доступ детей из польских семей к обучению в школах на польском языке. Ранее местные органы самоуправления искусственно устанавливали лимит мест в первых классах. Сейчас каждый ребенок, чьи родители подадут соответствующее заявление, будет принят в польскоязычный класс, - сказал спикер Станислав Карчевский.
Главы верхних палат парламентов Польши и Беларуси говорили также о легализации непризнанного белорусским правительством «Союза поляков в Беларуси», чего добиваются представители польского национального меньшинства. Перелома не было, но, по мнению Станислава Карчевского, прогнозы положительные».
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Спикер Сената Республики Польша во время визита в Беларусь, связанного с празднованием в Гродно 30-летия создания «Союза поляков в Беларуси», провел в Минске...
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