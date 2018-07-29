ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько могут заработать белорусские клубы в Лиге Европы

30.07.2018 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Прошли первые матчи в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Все три белорусские команды, участвующие во втором по значимости европейском клубном турнире, по его итогам имеют неплохие шансы на продолжение борьбы.

Сколько могут заработать белорусские клубы в Лиге Европы
Напомним, брестское «Динамо» дома победило — 4:3, солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью — 1:1, минское «Динамо» в гостях победило 3:1.

Согласно регламенту УЕФА, за участие в 1-м отборочном раунде Лиги Европы клубу полагается €240 тыс., во 2-м — €260 тыс., в 3-м — €280 тыс.

Минское «Динамо» начало участие в ЛЕ с 1-го раунда квалификации. В двухматчевом противостоянии был обыгран «Дерри Сити». В рамках 2-го раунда команда играет со словацким «Дунайска Стреда». В случае победы команду ждет выход в 3-й раунд ЛЕ. Если это произойдет, минчане гарантированно получат как минимум €780 тыс.

Аналогичная ситуация у солигорского «Шахтера». В рамках 1-го раунда «горняки» обыграли «Коннахс Куэй», сейчас команда борется с польским «Лехом». В случае выхода в 3-й раунд клуб получит €780 тыс.

Брестское «Динамо» начало выступление в Лиге Европы со 2-го раунда квалификации. Если брестчане пройдут греческий «Атромитос», они получат как минимум €540 тыс.

Таким образом, общая сумма выплат на троих может составить €2,1 млн.

После 3-го отборочного раунда следует раунд плей-офф. За участие в нем полагается €300 тыс. Но эти деньги получат выбывшие команды. Для победителей раунда плей-офф так называемые выплаты солидарности не предусмотрены, но при этом они получат деньги за участие в отборочных раундах (если начали борьбу в квалификации на более ранних стадиях).

Победитель раунда плей-офф попадает в групповой этап. Каждый из его участников гарантированно получит примерно по €2,62 млн.

Клубы, вышедшие в плей-офф, могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:

участие в 1/16 финала — по €500 тыс.,
участие в 1/8 финала — по €1,1 млн,
участие в 1/4 финала — по €1,5 млн,
участие в 1/2 финала — по €2,4 млн,
участие в финале — по €4,5 млн,
победитель дополнительно получит 4 млн.

Кроме того, каждая команда, которая приняла участие в розыгрыше Лиги Европы, может рассчитывать на выплаты в рамках так называемого маркетингового пула, который в этом сезоне составляет €168 млн.

Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы УЕФА (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими отдельно взятую ассоциацию.

Выплаты из маркетингового пула рассчитываются после подписания всех контрактов и не раньше окончания турнира, ольку конкретные призовые для каждого клуба зависят от пяти факторов:

реальная сумма маркетингового пула,
состав участников Лиги Европы — 2018/19,
число клубов каждой ассоциации среди участников Лиги Европы — 2018/19,
место, которое участники Лиги Европы — 2018/19 заняли в последнем чемпионате страны,
результаты каждого клуба в Лиге Европы — 2018/19.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошли первые матчи в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Все три белорусские команды, участвующие во втором по значимости европейском клубном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вада памылак не даруе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика