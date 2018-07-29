Эстония первой в Европе ввела бесплатный проезд на общественном транспорте

Симсон рассказала, что тем самым в Таллинне решили бороться с уходом сельского населения в город, а также внести вклад в защиту окружающей среды: например, власти Эстонии рассчитывают, что бесплатные автобусы смогут снизить частоту использования легковых автомобилей.





Отмечается, что в Таллинне общественный транспорт стал бесплатным в 2013 году, но только для жителей города.





Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы: согласно опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще, когда он стал бесплатным.





В отличие от столичного региона, бесплатным проездом в 11 эстонских уездах смогут пользоваться все, независимо от места регистрации, в том числе туристы. Проект финансируется из государственного бюджета.





Кроме того, в 2017 году парламент страны решил до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года, и для этой цели требовалось «найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения».