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«Гашишное дело»: второй заход литовца на посадку в Беларуси

30.07.2018 08:22 — Разное | Партизан  
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В суде Борисовского района началось повторное рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина Литвы в членстве в преступной организации, которая занималась контрабандой гашиша. Ранее приговором этого же суда он был признан виновным и получил большой срок.


По версии следствия, преступная организация, состоящая из нескольких объединенных интернациональных организованных групп под руководством живущего в Польше 43-летнего гражданина Беларуси, действовала с 2010г. по 2015г. на территории стран ЕС, Беларуси, Украины и России. Преступная деятельность тщательно планировалась и конспирировалась. Каждый выполнял отведенные ему задачи и обязанности по транспортировке гашиша с территории стран ЕС в Беларусь, откуда наркотик для дальнейшего сбыта направлялся в Россию. В ходе расследования изъяли крупную партию зелья - порядка 300 кг гашиша было обнаружено в автомобилях в профессионально оборудованных тайниках (на фото).

30 мая 2017г. суд Борисовского района по этому «гашишному делу» вынес обвинительный приговор в отношении пятерых участников преступной организации, задержанных в Беларуси. Четверо белорусов и один украинец получили сроки от 11 до 18 лет. Вероятно, в ходе следствия кто-то из них дал расклад по другим участникам, по которым дела были выделены в отдельное производство. Так в этой истории появился 44-летний гражданин Литвы Т., функция которого, по данным следствия, заключалась в перевозке денег в Польшу за реализованный в России гашиш.

Литовца объявили в международный розыск. В феврале 2017г. его задержали в России и экстрадировали в Беларусь. Следствие, которое проводило УСК по Минской области, предъявило ему обвинение в совершении преступлений по ч.2 ст.285, ч.4 ст.328, ч.4 ст.228 и ч.1 ст.14 ч.3 ст.328-1 УК (участие в преступной организации, незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе преступной организации, контрабанда, покушение на незаконное перемещение через гос-границу РБ наркотических средств в составе преступной организации).

2 февраля т.г. суд Борисовского района признал литовца виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как сообщает "БелГазета", в июне Минский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого и приговор суда первой инстанции отменил. Основанием для этого, как сообщила пресс-служба ведомства, стало «несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела». Уголовное дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

 
 
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В суде Борисовского района началось повторное рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина Литвы в членстве в преступной организации, которая занималась...
 
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