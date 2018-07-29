«Гашишное дело»: второй заход литовца на посадку в Беларуси





По версии следствия, преступная организация, состоящая из нескольких объединенных интернациональных организованных групп под руководством живущего в Польше 43-летнего гражданина Беларуси, действовала с 2010г. по 2015г. на территории стран ЕС, Беларуси, Украины и России. Преступная деятельность тщательно планировалась и конспирировалась. Каждый выполнял отведенные ему задачи и обязанности по транспортировке гашиша с территории стран ЕС в Беларусь, откуда наркотик для дальнейшего сбыта направлялся в Россию. В ходе расследования изъяли крупную партию зелья - порядка 300 кг гашиша было обнаружено в автомобилях в профессионально оборудованных тайниках (на фото).





30 мая 2017г. суд Борисовского района по этому «гашишному делу» вынес обвинительный приговор в отношении пятерых участников преступной организации, задержанных в Беларуси. Четверо белорусов и один украинец получили сроки от 11 до 18 лет. Вероятно, в ходе следствия кто-то из них дал расклад по другим участникам, по которым дела были выделены в отдельное производство. Так в этой истории появился 44-летний гражданин Литвы Т., функция которого, по данным следствия, заключалась в перевозке денег в Польшу за реализованный в России гашиш.





Литовца объявили в международный розыск. В феврале 2017г. его задержали в России и экстрадировали в Беларусь. Следствие, которое проводило УСК по Минской области, предъявило ему обвинение в совершении преступлений по ч.2 ст.285, ч.4 ст.328, ч.4 ст.228 и ч.1 ст.14 ч.3 ст.328-1 УК (участие в преступной организации, незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе преступной организации, контрабанда, покушение на незаконное перемещение через гос-границу РБ наркотических средств в составе преступной организации).





2 февраля т.г. суд Борисовского района признал литовца виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.



