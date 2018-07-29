Почему в Беларуси все чаще и чаще дети издеваются над стариками-родителями

Что толкает граждан на подобные преступления? Прокуратура Могилевской области проанализировала подобные криминальные сюжеты. И пришла к выводу: в некоторых случаях к трагедии приводит в том числе равнодушие соседей и общественности, пишет sb.by.





На побои не жаловалась





О том, какие страсти кипят в квартире могилевчан Притыцких, милиция узнала слишком поздно — тогда, когда избитая 74-летняя Анна Николаевна ушла из жизни. Картину семейной трагедии восстанавливали уже следователи. О некоторых деталях рассказали и знакомые семьи. Как выяснилось, когда-то Притыцкие были чуть ли не образцом для подражания. Родителей на службе уважали, сын в школе подавал большие надежды. И даже поступил в институт. Но когда глава семейства ушел из жизни, фамильная программа дала сбой. Сын Павел бросил учебу. Устроился на работу, но долго там не задержался. Как и на второй, и на третьей. Не удивительно, что с семейной жизнью у него тоже не сложилось — к своим сорока годам Павел по-прежнему жил в одной квартире с мамой. А денежный вопрос решал просто: «выбивал» наличные у родного человека силой.





Заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области Юлия Бокая рассказала:





Пенсионерка в силу своей болезни передвигалась плохо, из дома практически не выходила. Сын, требуя денег, скандалил, избивал ее, таскал за уши.





Агрессия с каждым разом становилась сильнее. Последнее избиение пенсионерки было особенно жестким. Под ударами сыновних кулаков она упала на пол, но тот продолжал и продолжал пинать ее ногами. Остановила изверга только усталость. Приятельница сына дотянула пенсионерку до кровати и уложила ее. Только на следующий день сердобольная соседка вызвала «скорую помощь», но через два дня пожилая женщина скончалась в больнице. К слову, официально на побои со стороны сына погибшая никогда не жаловалась. Жалела?..





Полено, миска, табурет





Впрочем, случалось, что жертвы пытались как-то противостоять агрессорам. В Бобруйске, например, конфликты 80-летней матери и ее пятидесятилетней дочери, успевшей побывать за решеткой, тоже перерастали в драку. Пожилая женщина физически ответить дочери не могла, но пыталась обороняться словом, и слова подбирала не самые ласковые. Ссорились же всегда, когда младшая из хозяек выпивала. А выпивала она часто.









Иллюстративное фото

«Тогда начинала избивать свою мать, — припомнила страницы этой невеселой истории Юлия Бокая. — Однажды женщины очень сильно повздорили, мать оскорбила свою дочь. Та не стала медлить с ответом: набросилась на пенсионерку с кулаками, ударила металлической миской по голове».





Потерпевшая тоже не сдалась, за словом, которое только подогрело дочернюю злость, дело не стало. Тогда нападавшая взялась уже за деревянную палку, потом вылила на маму таз с грязной водой. Через неделю ссора повторилась, и в голову пенсионерки полетело полено.





Еще более страшная история произошла в Могилеве , где 44-летний сын табуретом убил 78-летнего отца. Тело пролежало в квартире три недели. Милиции агрессор сдался сам: пришел в райотдел и рассказал о содеянном. Юлия Бокая констатировала:





Несмотря на принятые меры профилактики, в 2017-м в Могилевской области был даже отмечен небольшой рост преступлений в отношении престарелых граждан. Всего в минувшем году потерпевшими по уголовным делам в нашем регионе признаны 387 человек старше 70 лет.





Когда молчат соседи





Прокуратура детально проанализировала причины каждой из трагедий. И пришла к выводу: принятых мер индивидуальной профилактики семейных дебоширов, замахнувшихся на своих родителей, оказалось недостаточно. В частности, много вопросов было задано службам профилактики и пунктам охраны общественного порядка в связи с гибелью 82-летней Веры Карловны из Осиповичей. Задушил пенсионерку 54-летний сын Валентин Петрович.





В обстоятельства этого криминального сюжета вник старший помощник прокурора Могилевской области Владимир Богуковский:





Как выяснилось, Валентин Петрович с декабря 2016-го не работал. По уголовной статье судим не был, однако к административной ответственности привлекался. После развода с женой он стал приходить домой в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем мама делала ему замечания. А также просила вернуть 5 тысяч долларов, которые у пенсионерки заняла бывшая невестка.





Эти разногласия стали причиной ссор. Во время одной из них сын сжал руки на шее матери и не отнимал их, пока та не перестала дышать. Владимир Богуковский напомнил:





Чаще всего преступления в отношении пожилых людей происходят в быту. Но в основном это не спонтанные сюжеты. Как правило, им предшествуют различные скандалы, ссоры, совместное распитие спиртного. То есть те антисоциальные явления, предотвратив которые большинства эксцессов можно было бы избежать.





«Работа над ошибками» дала свой результат: в первом полугодии 2018-го число проявлений агрессии к старикам на Могилевщине стало меньше. Тем не менее из общей криминальной статистики такие истории не исчезли. И если к официальным службам, призванным предупредить подобные несчастья, можно предъявить претензии, то соседям или знакомым семей, где разгорается «пламя», их не выскажешь. Как правило, даже если посторонние «что-то слышали или даже видели», то вмешиваться в чужую жизнь они не очень-то хотят. Тогда как между собой все-таки перешептываются. Жаль, что эти догадки или даже факты ложатся в основу громких дел тогда, когда ничего изменить уже нельзя.





Ситуацию прокомментировала Ирина Барановская, психолог высшей категории Могилевской областной психиатрической больницы:





Нередко корень проблемы кроется в самих семьях. Гипер­опека со стороны родителей может дать далеко не тот эффект, которого они добивались. Подобная «забота» может помешать их сыновьям и дочерям реализоваться в обществе, подняться вверх по социальной лестнице. И свое разочарование жизнью, свои боль и неустроенность они вымещают на тех, кто замкнул их судьбу на своей.





Случается, что подобным образом взрослые дети отвечают жестокостью на жестокость, с которой столкнулись в детстве. А если в конфликтах замешан алкоголь, то речь вообще может идти о человеческой деградации. В любом случае, если напряжение в семье нарастает и назревает серьезнейший конфликт, его нельзя замалчивать. Если жертвы собственных детей обратятся в милицию, это, скорее всего, остановит тиранов. Как правило, тот, кто поднимает руку на слабого, сам боится возмездия.



