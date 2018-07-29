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Ольга Хижинкова: «Любимая часть тренировки – съесть зефирку после пробежки»

30.07.2018 07:46 — Разное | Партизан  
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В этом году исполнилось десять лет с того дня, как в жизни Ольги Хижинковой, «Мисс Беларусь – 2008» и пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо-Брест», появился бег. Красавица пригласила «Знаменку» на одну из своих тренировок. Во время отдыха мы поговорили…

Ольга Хижинкова: «Любимая часть тренировки – съесть зефирку после пробежки»
Она предпочитает пробежку в парке модным вечеринкам и легко встает в шесть утра, чтобы выйти на утреннюю зарядку.

…о расстояниях

За неделю Ольга пробегает около 50 км – это примерно как от Минска до Смолевичей. Как уверяет она сама, занимается не только ради здоровья, но и потому, что процесс приносит ей удовольствие:

– Это способ восстановиться после трудового дня. Когда мозг взрывается от количества информации, которую нужно держать в голове, меня греет мысль, что, как только доберусь до дома, обую кроссовки и отправлюсь в парк.

Муж и друзья привыкли к тому, что время на пробежки – неприкосновенное, на него никто не претендует. Хотя в шесть утра, когда модель обычно стартует из дома, все еще спят. Если не хватило времени позаниматься спортом утром, оставляет его на вечер:

– Самое позднее, когда выбегала летом, – 22 часа. На город опускаются сумерки, поднимается роса… Непередаваемые ощущения. Возвращаешься домой, принимаешь душ – гештальт закрыт.

Ольга бегает круглый год. За все десять лет перерыва больше, чем в неделю, не было. Признается, что исключение делает в сильные морозы, ниже минус 15:

– Залог успешной тренировки – хорошая разминка, которая позволяет согреть связки и мышцы. Если столбик термометра переваливает за минус 15, сделать это сложно. Можно навредить себе.

…об испытаниях 

На Флорентийском марафоне красавица преодолела 42 км за три часа 53 минуты и «еще не умирала». Уже через несколько часов взбиралась по 400 ступенькам на смотровую площадку Колокольни Джотто. Спортсменка уверена, что удачно пройти дистанцию ей помогла хорошая форма:

– После первого в жизни полумарафона в 2012 году загорелась желанием пробе­жать марафонскую дистанцию. Долго готовилась морально, потом физически, последние девять месяцев занималась с тренером. Буквально за секунду до старта осознала, что нахожусь в шаге от мечты. Но сразу решила: если организм скажет «стоп», так тому и быть, – здоровье дороже. Впрочем, все прошло даже легче, чем думала. Когда пробежала под рамкой, установленной на половине пути, не поверила, что 21 км за спиной.

В первые минуты после финиша Ольга сообщила родителям о своей маленькой победе. Хотя поначалу они настороженно относились к хобби дочки. Модель вспоминает, что, когда приезжала в родное Забровье (деревня в Лепельском районе) и мчалась по проселочной дороге, сельчане думали, что случился пожар:

– Когда только начинала заниматься пробежками, моды на них еще не было. Да­же в Минске на стадионе, где тренируюсь сейчас, было всего пару человек, не говоря о деревнях. На первых порах мама стеснялась моего странного увлечения, а сейчас смирилась. Кстати, привыкла она и к тому, что я не ем мяса. Вместо котлет теперь встречает меня блинами с творогом, тушеной капустой или кашей на деревенском молоке.


…о железных леди 

Регулярные физические тренировки повышают работоспособность Ольги, которой приходится жить фактически на два города: Минск и Брест. А еще они закаливают психологически, делают более выдержанным и стойким:

– По долгу службы много общаюсь с журналистами. Приходят, например, на пресс-конференцию и начинают задавать каверзные вопросы. Тогда во мне включается железная леди, которая подсказывает: ты сильная, пробежала 42 км, поэтому справишься с любыми вопросами.

Кроме характера спорт изменил и стиль модели: если позволяет ситуация, каблукам предпочтет кроссовки. Все чаще заходит в спортивные магазины. Особое внимание уделяет обуви. Добротная фирменная пара рассчитана на 1000 км пробега, потом ее необходимо менять. Иначе она не сможет амортизировать стопу при беге, а это важно для тех, кто хочет сохранить позвоночник и колени здоровыми.

– Лучшая мотивация заниматься бегом – красивые наряды. Никогда не выходила на дистанцию в старых спортивных брюках с вытянутыми коленками. Новая майка, стильные легинсы – люблю выгуливать спортивную одежду.

…о лучшем друге 

Она никогда не уговаривает друзей составить компанию, потому что для Ольги бег – способ побыть наедине с собой. Единственная, кто всегда с ней, – дворняжка Жужа:

– На пробежках она всегда со мной, а во Флоренцию не полетела: пришлось бы ее на руках к финишу нести.

Жужу Ольга нашла на улице два года назад и оставила жить у себя. Вначале пыталась дрессировать, но кинологическая наука псу не понравилась. Команд знает немного, зато отлично понимает настроение хозяйк.

…об углеводах 

Как и большинство девушек, свою жизнь Ольга не представляет без углеводов. Бегунья откровенничает, что будь ее воля – питалась бы только сладостями:

– Самая приятная часть тренировки – закрыть углеводное окно. Примерно через полчаса после пробежки можно съесть что-то сладкое без ущерба для фигуры. Обычно выбираю зефир в шоколаде – мое любимое лакомство. Изредка разрешаю себе залезть в «сладкий» ящик, где спрятаны рафаэлки и прочие вкусняшки.

За съеденные конфеты Ольга себя никогда не ругает: знает, что отработает сполна. Накануне старта во Флоренции почти неделю просидела на белковой диете, а за день до марафона восполнила дефицит углеводов. Это дало колоссальный прилив энергии.

Советы для тех, кто еще не в спорте

• Найдите мощную мотивацию. Это может быть стремление к красивой фигуре, новые наряды. Делайте селфи, пилите их в «Инстаграм», пусть лайки будут для вас дополнительным стимулом.

• Найдите единомышленников. Гораздо проще начинать заниматься спортом с тем, кто тебя поддержит и вытащит на занятие, когда не хочется вылезать из-под пледа.

• Никогда не мучайте себя спортом. Если ноги не несут в зал или на пробежку, смените вид деятельности. Занимались шейпингом – попробуйте йогу. Играли в бадминтон – переориентируйтесь на скалолазание.

• Сделайте спорт частью вашей жизни. Не ищите отговорок в стиле: сегодня я очень занят, и завтра у меня тоже не выйдет пойти на пробежку. Возьмите за правило уделять занятиям хотя бы по часу три раза в неделю, пишет Минск-Новости.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В этом году исполнилось десять лет с того дня, как в жизни Ольги Хижинковой, «Мисс Беларусь – 2008» и пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо-Брест», появился бег....
 
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