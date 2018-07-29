​Армейские международные игры: белорусы стали первыми в танковом биатлоне в своём заезде

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Первые в своём заезде. Белорусские военные на подмосковном полигоне «Алабино» стали победителями в заезде танкового биатлона.

В премьерном заезде белорусы финишировали первыми, показав стопроцентную точность и лучшее время на трассе. Четыре километра сто метров (такая длина конкурсного маршрута) наша команда преодолела за 22 минуты, оказавшись на две минуты быстрее соперников из Таджикистана и Сирии. Были поражены все пять огневых мишеней – это условные танки и вертолёт. Также без промаха экипаж отстрелялся из ручного противотанкового пулемета.

Команде Беларуси предстоят ещё два этапа индивидуальной гонки. По результатам будут определены финалисты танкового биатлона, которые сразятся в эстафете.