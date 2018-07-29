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Оползень унёс жизни 23 человек в Мьянме

30.07.2018 10:00 — Разное | ОНТ  
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К трагедии привело обрушение шахты по добыче нефрита в северном штате Качин. Тела 23 человек уже извлечены, ещё 4 числятся пропавшими без вести, ведётся их поиск.

Ранее сравнимый по масштабам оползень случился в Мьянме 14 июля. Тогда это стоило жизни 10 людям, ещё более 40 пострадали.

 
 
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​К трагедии привело обрушение шахты по добыче нефрита в северном штате Качин. Тела 23 человек уже извлечены, ещё 4 числятся пропавшими без вести, ведётся их поиск.
 
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