Завершилась стадия 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2018/19, матчи которой проходили с 11 по 29 июля.



Брестское «Динамо» едва «отскочило» в Клецке в матче с аутсайдером третьего дивизиона. Фото: dynamo-brest.by

Три клуба высшей лиги не выдержали испытания командами из низших дивизионов.

Впрочем, в поражениях аутсайдеров высшей лиги — могилевского «Днепра» и минского «Луча» удивительного мало.

К примеру, тот же «Днепр» в чемпионате страны не знает побед вот уже в 15 матчах кряду, с 6 апреля. А повергший могилевчан гомельский «Локомотив» пусть и не играет видные роли в первой лиге, но и в прежние годы больно пощипывал старших по рангу.

Что касается «Луча», то он и сам еще в прошлом году выступал во втором по силе дивизионе. А нынче уступил лидеру первой лиги мозырской «Славии», которая осенью наверняка вернет себе прописку в высшем свете.

Еще одним неудачником стадии 1/16 финала Кубка Беларуси стал гродненский «Неман», который в июле прилично штормит в чемпионате страны. Череда поражений гродненской команды продолжилась и в Кубке. А уступил «Неман» не кому-нибудь, а одному из лидеров первой лиги «Белшине», которая под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева сражается за возвращение в элитный дивизион.

Список неудачников едва не пополнило брестское «Динамо», которое 29 июля с огромным трудом избежало конфуза на Городском стадионе в Клецке. Брестчане одолели аутсайдера третьего (!) по силе дивизиона чемпионата Беларуси лишь в серии послематчевых пенальти. При этом обладатели Кубка Беларуси двух последних лет были очень близки к тому, чтобы «сгореть» еще в овератйме, но в самой концовке дополнительного времени брестчан спас 19-летний легионер из Ганы Салив Бабаво, который офоромил дубль, сравнял счет и добыл для своей команды право на серию пенальти. В ней динамовцы оказались успешнее — 2:1.

В поединке против «Клецка», который занимает 11-е место среди 15 команд второй лиги, брестское «Динамо» вышло в экспериментальном составе. Но в нем нашлось место не только ганскому легионеру Бабаво, но и португальскому защитнику Денису Дуарте, полузащитнику сборной Беларуси Сергею Кривцу, опытному защитнику Максиму Витусу.

Напомним, что 14-кратный чемпион страны БАТЭ проводил свой матч 1/16 финала Кубка Беларуси еще 11 июля и крепко помучился в дуэли с лидером первой лиги «Энергетиком-БГУ».

Кубок Беларуси-2018/19. 1/16 финала. 11−29 июля

«Энергетик-БГУ» (Минск) (Д2) — БАТЭ (Борисов) — 1:2 (доп.время).

«Орша» (Д2) — «Витебск» — 0:4.

«Волна» (Пинск) (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2.

«Лида» (Д2) — «Минск» — 0:3.

«СМИавтотранс» (Смолевичи) (Д3) — «Гомель» — 1:6.

«Нафтан» (Новополоцк) (Д2) — «Слуцк» — 0:1.

«Слоним-2017» (Д2) — «Городея» — 1:2.

«Узда» (Д3) — «Смолевичи» — 2:3.

«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Неман» (Гродно) — 3:1.

«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Днепр» (Могилев) — 3:2.

«Энергетик-БГАТУ» (Минск) (Д3) — «Динамо» (Минск) — 0:7.

«Клецк» (Д3) — «Динамо (Брест) — 2:2, пенальти — 1:2.

«Чисть» (Д2) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:11.

«Славия-Мозырь» (Д2) — «Луч» (Минск) — 3:2.

ЮАС (Житковичи) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н) — 0:5.

«Сморгонь» (Д2) — «Торпедо» (Минск) — 0:4.