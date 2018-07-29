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Три клуба высшей лиги выбыли в 1/16 финала Кубка Беларуси, "Динамо-Брест" чуть не оконфузилось в Клецке
Завершилась стадия 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2018/19, матчи которой проходили с 11 по 29 июля.
Три клуба высшей лиги не выдержали испытания командами из низших дивизионов.
Впрочем, в поражениях аутсайдеров высшей лиги — могилевского «Днепра» и минского «Луча» удивительного мало.
К примеру, тот же «Днепр» в чемпионате страны не знает побед вот уже в 15 матчах кряду, с 6 апреля. А повергший могилевчан гомельский «Локомотив» пусть и не играет видные роли в первой лиге, но и в прежние годы больно пощипывал старших по рангу.
Что касается «Луча», то он и сам еще в прошлом году выступал во втором по силе дивизионе. А нынче уступил лидеру первой лиги мозырской «Славии», которая осенью наверняка вернет себе прописку в высшем свете.
Еще одним неудачником стадии 1/16 финала Кубка Беларуси стал гродненский «Неман», который в июле прилично штормит в чемпионате страны. Череда поражений гродненской команды продолжилась и в Кубке. А уступил «Неман» не кому-нибудь, а одному из лидеров первой лиги «Белшине», которая под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева сражается за возвращение в элитный дивизион.
Список неудачников едва не пополнило брестское «Динамо», которое 29 июля с огромным трудом избежало конфуза на Городском стадионе в Клецке. Брестчане одолели аутсайдера третьего (!) по силе дивизиона чемпионата Беларуси лишь в серии послематчевых пенальти. При этом обладатели Кубка Беларуси двух последних лет были очень близки к тому, чтобы «сгореть» еще в овератйме, но в самой концовке дополнительного времени брестчан спас 19-летний легионер из Ганы Салив Бабаво, который офоромил дубль, сравнял счет и добыл для своей команды право на серию пенальти. В ней динамовцы оказались успешнее — 2:1.
В поединке против «Клецка», который занимает 11-е место среди 15 команд второй лиги, брестское «Динамо» вышло в экспериментальном составе. Но в нем нашлось место не только ганскому легионеру Бабаво, но и португальскому защитнику Денису Дуарте, полузащитнику сборной Беларуси Сергею Кривцу, опытному защитнику Максиму Витусу.
Напомним, что 14-кратный чемпион страны БАТЭ проводил свой матч 1/16 финала Кубка Беларуси еще 11 июля и
Кубок Беларуси-2018/19. 1/16 финала. 11−29 июля
«Энергетик-БГУ» (Минск) (Д2) — БАТЭ (Борисов) — 1:2 (доп.время).
«Орша» (Д2) — «Витебск» — 0:4.
«Волна» (Пинск) (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2.
«Лида» (Д2) — «Минск» — 0:3.
«СМИавтотранс» (Смолевичи) (Д3) — «Гомель» — 1:6.
«Нафтан» (Новополоцк) (Д2) — «Слуцк» — 0:1.
«Слоним-2017» (Д2) — «Городея» — 1:2.
«Узда» (Д3) — «Смолевичи» — 2:3.
«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Неман» (Гродно) — 3:1.
«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Днепр» (Могилев) — 3:2.
«Энергетик-БГАТУ» (Минск) (Д3) — «Динамо» (Минск) — 0:7.
«Клецк» (Д3) — «Динамо (Брест) — 2:2, пенальти — 1:2.
«Чисть» (Д2) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:11.
«Славия-Мозырь» (Д2) — «Луч» (Минск) — 3:2.
ЮАС (Житковичи) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н) — 0:5.
«Сморгонь» (Д2) — «Торпедо» (Минск) — 0:4.
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Три клуба высшей лиги выбыли в 1/16 финала Кубка Беларуси, "Динамо-Брест" чуть не оконфузилось в Клецке
Завершилась стадия 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2018/19, матчи которой проходили с 11 по 29 июля. Три клуба высшей лиги не выдержали испытания.
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