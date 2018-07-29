|
В Москве три сестры зарезали отца, не выдержав многолетних издевательств
30.07.2018 09:57 — Разное | Аргументы и факты
В столице России по подозрению в убийстве отца задержали трёх девушек, сообщает телеканал
Тело 57-летнего мужчины было найдено в межквартирном холле подъезда жилого дома. Ему нанесли множественные колото-резанные ранения в области шеи и груди. Вскоре были задержаны три дочери убитого. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Они полностью признали свою вину и рассказали о плохом отношении с отцом «ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».
Правоохранительные органы выяснили, что убитый был наркоманом и часто угрожал дочерям. По предварительным данным, после приёма очередного наркотического вещества мужчина с ножом набросился на девушек. Он успел ранить старшую дочь, но тут на него набросилась младшая и нанесла смертельные ранения в шею и грудь.
Следствие собирается ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении задержанных девушек в виде заключения под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело 57-летнего мужчины было найдено в межквартирном холле подъезда жилого дома. Ему нанесли множественные колото-резанные ранения в области шеи и груди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)