ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Землетрясение в Индонезии: 14 человек погибли, более 800 заблокированы в горах

30.07.2018 11:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Индонезии. Более 800 человек, среди которых туристы и альпинисты, оказались заблокированы на горе Ринджани в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Индонезии: 14 человек погибли, более 800 заблокированы в горах

Причина происходящего – мощное землетрясение, которое было зафиксировано на острове Ломбок. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Помощь застрявшим на вершине людям оказывают спасатели. Операция продлится около суток.

Природный катаклизм привел к гибели 14 местных жителей. Свыше 150 человек получили различные травмы. Десятки зданий превратились в руины.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. Более 800 человек, среди которых туристы и альпинисты, оказались заблокированы на горе Ринджани в Индонезии, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юные американки победили на ЧМ по баскетболу в Минске, белоруски – 15-е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика