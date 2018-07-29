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После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

30.07.2018 10:33 — Разное | СТВ  
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Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизни остальных опасений нет.

После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

В Домодедовском районе опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва–Ижевск. В салоне ехали артисты удмуртского народного ансамбля песни и пляски, включая четверых детей, а также два водителя. В результате ДТП никто не погиб. 

 
 
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Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое пострадавших...
 
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