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После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах
Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизни остальных опасений нет.
В Домодедовском районе опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва–Ижевск. В салоне ехали артисты удмуртского народного ансамбля песни и пляски, включая четверых детей, а также два водителя. В результате ДТП никто не погиб.
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Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое пострадавших...
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