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В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей
Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района.
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Прибывшие на вызов спасатели деблокировали из машины 57-летнего водителя. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Летом 2018 года на внешнем кольце второго километра МКАД в аварию попала Mazda.
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Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района. По сведениям Минского ОУМЧС, водитель легковушки...
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