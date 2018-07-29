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В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей

30.07.2018 10:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района.  

По сведениям Минского ОУМЧС, водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.  

В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей
Фото: Минское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели деблокировали из машины 57-летнего водителя. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.  

Летом 2018 года на внешнем кольце второго километра МКАД в аварию попала Mazda. 

Водителя и пассажира иномарки извлекали спасатели – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района.   По сведениям Минского ОУМЧС, водитель легковушки...
 
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