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В честь Дня дружбы в почтовых отделениях Беларуси покупателям вручат сюрпризы

30.07.2018 10:14 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Мир во всем мире: 30 июля отмечается День дружбы. Ассамблея ООН в 2011 году ввела этот праздник в международный календарь для укрепления дружеских отношений между жителями разных стран, народов и культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Дня дружбы в почтовых отделениях Беларуси покупателям вручат сюрпризы

Несмотря на то, что праздник совсем молодой, он пользуется огромной популярностью во многих городах. В честь этого дня в почтовых отделениях Беларуси покупателям сегодня будут вручать карточки, которые можно будет отправить друзьям в разные уголки планеты.

 
 
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Новости мира. Мир во всем мире: 30 июля отмечается День дружбы. Ассамблея ООН в 2011 году ввела этот праздник в международный календарь для укрепления дружеских...
 
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