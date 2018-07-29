В честь Дня дружбы в почтовых отделениях Беларуси покупателям вручат сюрпризы

Новости мира. Мир во всем мире: 30 июля отмечается День дружбы. Ассамблея ООН в 2011 году ввела этот праздник в международный календарь для укрепления дружеских отношений между жителями разных стран, народов и культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Несмотря на то, что праздник совсем молодой, он пользуется огромной популярностью во многих городах. В честь этого дня в почтовых отделениях Беларуси покупателям сегодня будут вручать карточки, которые можно будет отправить друзьям в разные уголки планеты.