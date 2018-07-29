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«Мы памятаем»: представители БРСМ в течение года наведут порядок в местах массовых захоронений Минска
Новости Беларуси. История страны в руках молодежи. В Беларуси стартовала памятная акция, которая объединила более 30 тысяч волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение года представители БРСМ наведут порядок в местах массовых захоронений столицы. Благоустроят мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. На счету волонтеров уже более 70 восстановленных культовых объектов страны.
Анастасия Царанкова, куратор акции «Мы памятаем»:
Глеб Кришен, волонтер БРСМ:
Требование благоустроить и восстановить военные мемориалы и воинские кладбища, а также места массового захоронения гражданского населения содержится в распоряжении, которое на минувшей неделе подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сроки обозначены конкретные – до середины 2019 года. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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«Мы памятаем»: представители БРСМ в течение года наведут порядок в местах массовых захоронений Минска
Новости Беларуси. История страны в руках молодежи. В Беларуси стартовала памятная акция, которая объединила более 30 тысяч волонтеров, сообщили в программе Новости...
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