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К уборке урожая в Беларуси подключили военнослужащих

30.07.2018 09:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские военные подключились к битве за урожай. В армии сформировано три специальных сводных автомобильных подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы более сотни военнослужащих. В уборке они помогут аграриям Минской, Могилевской и Витебской областей.

К уборке урожая в Беларуси подключили военнослужащих

К этому моменту в стране собрано около 2 миллионов тонн зерна. Лидирует юг Беларуси. В Брестской области позади уже большая часть страды. Намолот региона составляет треть от общего каравая. На втором месте Гродненская область – в закромах полмиллиона тонн зерна. Немного отстают аграрии столичного региона.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские военные подключились к битве за урожай. В армии сформировано три специальных сводных автомобильных подразделения, сообщили в...
 
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