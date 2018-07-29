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Гражданин Беларуси подозревается в контрабанде запрещенных лекарств в Иваново

30.07.2018 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина Беларуси, подозреваемого в контрабанде лекарств, сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.

По данным следствия, он заказал в одном из интернет-магазинов спортивной фармакологии запрещенные к свободному обороту на территории России препараты, содержащие сильнодействующие вещества, и организовал их перевозку через Государственную границу РФ: из Беларуси в Иваново.

При получении международного почтового отправления сотрудники УФСБ провели личный досмотр подозреваемого, изъяли препараты и направили их на экспертизу.

"Ранее этот иностранец привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств на территории Беларуси", - отмечает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на 7 лет со штрафом в 1 млн рублей.

Решением Октябрьского райсуда Иваново 25-летний подозреваемый арестован.

 
 
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Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина Беларуси, подозреваемого в контрабанде лекарств,...
 
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