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Правительство намерено вдвое сократить строительство жилья в Минске и застраивать города-спутники

30.07.2018 10:30 — Разное | Интерфакс  
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Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин заявил о необходимости сокращения строительства жилья в Минске и в областных центрах в 2 раза и предлагает увеличить строительство жилья в городах-спутниках в 4-5 раз.

"Мы видим, что нужно как минимум вдвое сократить жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и в областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения", - сказал А.Калинин в эфире телеканала СТВ.

В качестве альтернативы "мы должны объемы строительства городов-спутников увеличить как минимум в 4-5 раз", - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что такой подход  объясняется чрезмерной сосредоточенностью населения в столице. По его данным, в Минске и областных центрах проживает более 20% населения Беларуси. При этом в областных центрах строится половина от общего количества вводимого жилья.

А.Калинин констатировал, что "Минск ожидает большая проблема с выделением земельных участков застройщикам". Кроме того, в Минске сконцентрирован основной объем незавершенного строительства. "Порядка 3 миллионов (кв.м – ИФ) у нас незавершенного строительства, и в том числе 2,3 миллиона метров квадратных незавершенного только в Минске", - сказал вице-премьер.

По его словам, незавершенное строительство – "процесс бесконечный". "Почему я и говорю, что в следующем году в программе 2019-2020 года мы должны сократить объемы строительства в столице и областных центрах", - пояснил А.Калинин.

По мнению вице-премьера, в перспективе "Минск должен расселяться между первым и вторым кольцом инфраструктурным".

Стимулировать спрос на жилье в городах-спутниках, продолжил он, планируется за счет программ льготного кредитования и расширения возможностей для занятости населения. В качестве варианта это предлагается сделать за счет территориальной переориентации строительства крупных промпредприятий. "Мы видим, что все-таки в Минске и областных центрах надо прекратить строительство промышленных производственных объектов. Это нужно расселять. Пока мы будем разрешать строить в Минске и в областных центрах, в район никто не поедет. Поэтому это тоже новое предложение", - сказал А.Калинин.

"Следующее решение – это создание инфраструктуры (в городах-спутниках – ИФ). Это социальная инфраструктура, это дороги, скоростные в том числе", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин заявил о необходимости сокращения строительства жилья в Минске и в областных центрах в 2 раза и предлагает увеличить...
 
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