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При пожаре в Сочи погибли восемь рабочих из стран СНГ, еще трое - в больнице

30.07.2018 09:38 — Разное | Интерфакс  
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Пожар в Сочи произошел во временном строении на территории ОАО "РЖД", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города в понедельник.

"По предварительным данным, погибли восемь наемных рабочих из стран СНГ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Еще три человека, среди которых 16-летний подросток, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел в 5:40 мск понедельника на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи.

"Сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал", - сказал он.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек стали жертвами пожара в деревянном доме в Сочи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

 
 
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Пожар в Сочи произошел во временном строении на территории ОАО "РЖД", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города в понедельник. "По предварительным...
 
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