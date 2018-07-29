Гендиректор ЧАЭС подал в отставку из-за разногласий с Минэкологии – заявление

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины.

В заявлении к коллективу, размещенном на официальном сайте ЧАЭС, отмечается, что для завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС.

"Попытки рационального подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и начинавшийся, как производственный, принял глубоко личностный характер. Это вылилось в то, что 20 июля на Ассамблее Доноров я был исключен из состава украинской делегации. Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участие в обсуждении критичных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС", - подчеркнул И.Грамоткин.

Он также отметил, что лишен возможности обеспечить погашение задолженности в пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие текущих расходов предприятия.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход - единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", - говорится в заявлении И.Грамоткина.

"Убежден, что в сложившейся ситуации коллектив ЧАЭС, как и Украина, будет заинтересован в назначении на должность генерального директора ЧАЭС настоящего профессионала, имеющего опыт и знания нашей площадки, а также соответствующую квалификацию и понимание протекающих здесь процессов. Уверен, что в этом случае новый руководитель предприятия сумеет продолжить эффективный курс взаимодействия и сотрудничества по совместной реализации проектов, важных для всего мирового сообщества", - резюмировал И.Грамоткин.