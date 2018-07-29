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Россиянам и белорусам проще оформить "шенген" ФРГ, нежели гражданам стран Средней Азии

30.07.2018 09:13 — Разное | Интерфакс  
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Гражданам России и Беларуси легче оформить туристическую шенгенскую визу в Германию, чем жителям стран Центральной Азии - к примеру, Узбекистана или Киргизии, свидетельствуют данные МИД ФРГ. "Немецкая волна" проанализировала статистику и выяснила, граждане каких постсоветских стран активнее всего подают запросы на оформление шенгенской визы в Германию и кто из них имеет наибольшие шансы ее получить.

В целом документы для въезда в ФРГ делятся на два типа. Первый - это шенгенская виза категории "С", которая используется для краткосрочных путешествий - к примеру, с целью туризма, при частном визите или для посещения какого-либо мероприятия. Обладатель такой визы получает право находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода.
Если же поездка предполагает более длительное нахождение на территории Германии с целью работы, учебы или воссоединения семьи, то необходимо оформить национальную визу категории "D". Она дает право находиться в ФРГ непрерывно от нескольких месяцев до нескольких лет.

Виза для въезда в ЕС требуется далеко не всем жителям стран бывшего СССР. Так, граждане государств Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране-члене Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Посещать страны шенгенской зоны без виз могут и обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов.

Согласно статистике МИД ФРГ, отдыхать в Германию чаще всего ездят граждане России. За период с 2008 по 2017 годы россияне подали свыше 3,5 млн заявлений на оформление немецких турвиз. За ними следуют граждане Беларуси и Казахстана - 635 тысяч и 367 тысяч запросов соответственно.
В свою очередь жители других государств Центральной Азии не проявляют особого интереса к турпоездкам в ФРГ: в частности, за последние десять лет в Таджикистане шенгенскую визу в Германию захотели оформить лишь около 30 тысяч человек.

В целом гражданам постсоветских стран не стоит опасаться того, что их запрос на оформление турвизы в ФРГ будет отклонен: более 90% заявлений этой категории лиц удовлетворяются. Наибольшие шансы получить визу имеют туристы из России и Беларуси - за последние десять лет доля отказов гражданам этих стран не превышает трех процентов.
В другом конце списка находится Армения: здесь турвизы отказываются выдавать в более чем 8% случаев. Похожим образом дела обстоят и в соседнем Азербайджане, а также странах Центральной Азии - Узбекистане и Киргизии. При этом стоит отметить, что за последнее десятилетие статистика отказов в шенгенской визе здесь практически не изменилась.

В МИД Германии отказались называть "Немецкой волне" конкретные причины отказов, ограничившись общими формулировками. В ведомстве пояснили, что решение о выдаче визы принимается посольством ФРГ в конкретной стране на основе объективных критериев.

К примеру, претендент на получение визы должен доказать, что располагает достаточным количеством денежных средств для поездки в Германию, или же имеет там друзей или родственников, готовых взять расходы на себя. Предположение о том, что решение о выдаче визы зачастую зависит от того, гражданином какой страны человек является, в министерстве опровергли.

Тем не менее многие эксперты полагают, что это не всегда соответствует действительности. В ряде исследований отмечается, что западные страны нередко принимают решение о выдаче визы, исходя из неофициальных критериев. В частности, в основе отказа могут лежать такие причины, как неблагоприятная внутриполитическая и экономическая ситуация, высокие темпы эмиграции или повышенный уровень террористической угрозы в данной стране.

 
 
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Гражданам России и Беларуси легче оформить туристическую шенгенскую визу в Германию, чем жителям стран Центральной Азии - к примеру, Узбекистана или Киргизии,...
 
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