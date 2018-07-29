Теннисистка Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

В обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации белоруска Александра Саснович поднялась на семь позиций и занимает сейчас 35-е место. Это стало возможным благодаря выходу в полуфинал турнира Moscow River Cup в России.

35-я позиция – это пока наивысшее достижение в рейтинге ВТА в карьере спортсменки. Ранее белоруска максимально добиралась до 41-й строки списка. Кроме того, Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси, обогнав по набранным очкам Арину Соболенко, которая в обновленном рейтинге расположилась вслед за соотечественницей на 36-м месте. Вера Лапко сейчас занимает 69-ю строчку рейтинга, Виктория Азаренко – 108-ю. Первой ракеткой мира остается румынка Симона Халеп.

На текущей неделе Вера Лапко и Виктория Азаренко выступят на турнире в американском Сан-Хосе. Первой соперницей Виктории Азаренко станет украинская теннисистка Катерина Бондаренко (56), Вере Лапко будет противостоять китаянка Чжан Шуай (32). В квалификации соревнований в Сан-Хосе принимала участие и Арина Соболенко, однако в стартовом поединке белоруска неожиданно уступила 258-й ракетке мира американке Марии Санчес.

В мужском рейтинге АТП лучшим среди белорусов остается Илья Ивашко, который на данный момент занимает 126-е место. На первой строке рейтинга уверенно расположился испанец Рафаэль Надаль.