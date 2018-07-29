Главный ресурс. Почему белорусам еще есть чем гордиться

Каждый 5-й житель планеты не смог бы выжить, лишись он доступа к лесу и его продуктам, следует из доклада «Состояние лесов мира - 2018» Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. «АиФ» изучил документ.

Питание

Леса и деревья играют важнейшую роль в обеспечении средств к существованию и продовольственной безопасности для многих малоимущих жителей сельских районов по всему миру, следует из отчета.

Около 40% сельского населения, обитающего в условиях крайней нищеты, проживает в лесных районах и саваннах. Почти 160 млн из них находятся в Африке, около 85 млн – в Азии и около 8 млн – в Латинской Америке. Исследования показывают, что леса и деревья обеспечивают около 20% доходов сельских домохозяйств в развивающихся странах. Причем недревесная лесная продукция - это источник продовольствия, доходов и разнообразного питания примерно для 20% мирового населения, особенно женщин, детей и других лиц, находящихся в уязвимом положении.

Энергия

Около 33% населения в мире, или около 2,4 млрд человек, используют древесину для удовлетворения основных потребностей в энергии – например, для приготовления пищи, кипячения воды и обогрева домов.

Доля людей, активно использующих древесное топливо, варьируется от 63% в Африке до 38% в Азии и 16% в Латинской Америке. Около 840 млн человек в мире собирают топливную древесину и заготавливают древесный уголь для собственного использования. За счет древесины обеспечивается более половины национальных запасов первичной энергии в 29 странах, из которых 22 расположены в Африке к югу от Сахары. В общей сложности на долю лесов приходится около 40% энергии возобновляемых источников в мире, что равно объему солнечной энергии, гидроэнергии и ветровой энергии вместе взятых.

Древесина

Исследователи отмечают, что в деревообрабатывающей отрасли достигнут ощутимый прогресс в повышении эффективности использования древесины. В период с 2000 по 2015 годы рост производства пиломатериалов и древесных плит составлял 8,2% в год, при этом объемы используемого в этой отрасли в качестве сырья промышленного круглого лесоматериала увеличились всего на 1,9%. Объем древесных плит (более экономичных с точки зрения использования древесины) вырос на 80%, в то время как объемы потребления пиломатериалов оставались неизменными. Снижаются объемы отходов в целлюлозно-бумажной промышленности, при этом доля утилизируемой бумаги выросла с 24,6% в 1970 году до 56,1% в 2015 году. Увеличилась доля древесных продуктов, получаемых из лесов, которые сертифицированы как устойчиво управляемые; в настоящее время на такие продукты приходится 40% объемов производства промышленного круглого леса в мире.

Максим СЕРГЕЕНКО