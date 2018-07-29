Фото из альбома. Выдающиеся личности

В нашем техникуме были отличный преподавательский состав и достойные своих педагогов ученики, но мне хотелось бы отметить трех удивительных личностей, которые особо дороги мне. Е.И. Рязановский, талантливый инженер (вверху третий слева), читал «ремонтное дело». А.И. Демидов (вверху четвертый слева) – учитель от Бога, его лучшие ученики добились огромных успехов, слабым помог выстоять в жизни. Н.Я. Кульбицкий (в третьем ряду второй справа) - герой войны и труда, артиллерист, фронтовик, в этом году ему исполнилось бы 100 лет. Я в первом ряду четвертый слева. Кто жив или их дети и внуки – отзовитесь, буду очень рад.

В.З. Саванович, п/о Лучники