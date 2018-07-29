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Оперативно и объективно. Газета "Светлы шлях" стала призером республиканского конкурса МЧС

30.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В очередной раз редакция газеты «Светлы шлях» громко заявила о себе на всю Беларусь. Работа над двумя «О» - оперативность и объективность - позволила нашей газете стать призером республиканского конкурса, инициированного МЧС.

На минувшей неделе Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь подвело итоги ежегодного республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по ЧС в средствах массовой информации. Награды журналистам в зале университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь 27 июля вручил министр МЧС Владимир Ващенко.

Печатное издание редакции газеты «Светлы шлях» в номинации «За оперативность и объективность» заняло второе место в этом конкурсе. Также второе место в этой номинации досталось районной газете «Святло кастрычніка» (г. Мстиславль). Третье место у телекомпании «Буг – ТВ» и редакции телепрограмм «Вектор ТВ». Первое место в номинации «За оперативность и объективность» досталось нашим коллегам из программы «Минщина» (телеканал «СТВ») и проекта «ЧП.BY» (телеканал «НТВ – Беларусь).

Оперативно и объективно. Газета "Светлы шлях" стала призером республиканского конкурса МЧС

Призеры конкурса, представители Гродненщины (Сергей ЮРЕВИЧ - газета "Светлы шлях" (третий слева)), вместе с министром МЧС Владимиром ВАЩЕНКО и пресс-секретарем Гродненского ОУМЧС Натальей ЖИВОЛЕВСКОЙ

Оперативно и объективно. Газета "Светлы шлях" стала призером республиканского конкурса МЧС

Как отметил министр МЧС Владимир Ващенко, сейчас перед министерством стоит глобальная задача по снижению гибели людей на пожарах и во время других чрезвычайных ситуаций.

- От того, насколько журналисты правдиво преподносят населению информацию об этом, зависит положительное решение этой задачи. Люди должны знать, к чему приводит халатное и беспечное отношение к собственной безопасности, - считает Владимир Ващенко.

Алексей ВОРОНЬКО.

Фото автора и с сайта mchs.gov.by.

 
 
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В очередной раз редакция газеты «Светлы шлях» громко заявила о себе на всю Беларусь. Работа над двумя «О» - оперативность и объективность - позволила нашей газете...
 
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