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Выставка старинного кирпича «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода» открывается в Бресте 4 августа

30.07.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кирпичное клеймо – не просто торговая марка или знак качества. Анималистические, буквенные и числовые, тычковые или ложкóвые – кирпичные клейма хранят для нас имена промышленников и купцов, названия мест и заводов, кем и где были изготовлены сотни лет назад.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57675.php

Выставка старинного кирпича «ЦЭГЛА INCOGNITA: дэшыфроўка кода» открывается в Бресте 4 августа

По знакам на кирпиче можно судить о связях между странами, о том, как развивались торговые пути или где шло масштабное строительство. Но вся эта информация скрыта в клейме лишь в нескольких, иногда плохо читаемых символах, которые и пытаются расшифровать увлеченные люди в разных городах и странах. Занимаются такими поисками и в Бресте, изучая по знакам на старом кирпиче историю города и края.

На выставке можно будет увидеть образцы старинного клейменого кирпича, найденного брестскими краеведами И. Чайчицем и С. Гринем, из собрания музея «Брест театральный» и ряд уникальных раритетов из самой большой в Беларуси коллекции лидского краеведа А. Чистякова. Будут представлены на выставке и просто интересные, необычные кирпичи, найденные в особенных местах, со следами животных и отпечатками рук.

О том, как удается расшифровать знаки на клеймах, где они встречаются и что означают, расскажут брестские краеведы на открытии выставки в субботу 04 августа.

Иллюстрирует и дополняет «кирпичную» тему выставка фотографий от брестчан-краеведов О. Малейко и П. Ольшевского, которые запечатлели постепенно исчезающие с наших улиц кирпичные здания прошлого века.

Открытие выставки состоится в субботу 04 августа 2018 г., начало в 13:00.

Вход свободный.

Выставка продолжит работу с 04.08.2018 до 15.09.2018.

Место проведения: г. Брест, ул. Пушкинская, 19, к. 509 (5-й этаж, лифт),

Брестская областная научно-техническая библиотека.

Режим работы: 8.30 - 17.30 в рабочие дни (летом);

с 1 сентября: 8.30 - 19.00, в субботу: 10.00 – 18.00.

Теги: Брест
 
 
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Кирпичное клеймо – не просто торговая марка или знак качества. Анималистические, буквенные и числовые, тычковые или ложкóвые – кирпичные клейма хранят для нас...
 
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