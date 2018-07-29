|
Прокуратура выявила в одном из ОАО г. Бреста задолженность по зарплате в размере 35т BYN
30.07.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщила порталу
В соответствии с законодательством и коллективным договором одно из открытых акционерных обществ г. Бреста в сфере строительства обязано выдавать заработную плату всем работникам до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Прокуратурой установлено, что в текущем месяце 60-ти работникам указанного общества не выплачена заработная плата на сумму более 35000 рублей.
С учётом того, что данное нарушение законодательства носило явный характер и причинило существенный вред правам и законным интересам работников, прокуратурой г. Бреста начальнику общества вынесено предписание об устранении нарушения законодательства о труде, в котором потребовано незамедлительно выплатить работникам заработную плату.
В отношении начальника общества прокуратурой города также инициирован административный процесс по части 1 статьи 9.19 КоАП Республики Беларусь "Нарушение законодательства о труде".
Исполнение предписания и выплата заработной платы работникам общества находится на контроле в прокуратуре г. Бреста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила порталу Виртуальный Брест старший помощник прокурора г. Бреста Елена Павлова, прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)