Прокуратура выявила в одном из ОАО г. Бреста задолженность по зарплате в размере 35т BYN

Как сообщила порталу Виртуальный Брест старший помощник прокурора г. Бреста Елена Павлова, прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законодательства о труде нанимателями в организациях и на предприятиях города.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57667.php

Читать полностью в источнике с фото:





В соответствии с законодательством и коллективным договором одно из открытых акционерных обществ г. Бреста в сфере строительства обязано выдавать заработную плату всем работникам до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Прокуратурой установлено, что в текущем месяце 60-ти работникам указанного общества не выплачена заработная плата на сумму более 35000 рублей.

С учётом того, что данное нарушение законодательства носило явный характер и причинило существенный вред правам и законным интересам работников, прокуратурой г. Бреста начальнику общества вынесено предписание об устранении нарушения законодательства о труде, в котором потребовано незамедлительно выплатить работникам заработную плату.

В отношении начальника общества прокуратурой города также инициирован административный процесс по части 1 статьи 9.19 КоАП Республики Беларусь "Нарушение законодательства о труде".

Исполнение предписания и выплата заработной платы работникам общества находится на контроле в прокуратуре г. Бреста.